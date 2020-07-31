Netflix и Ubisoft выпустят экранизацию игры «Splinter Cell»

31.07.2020, 11:30, Разное

Стриминговый сервис Netflix и корпорация Ubisoft начали работу над экранизацией видеоигры Splinter Cell. Главным сценаристом и продюсером данного проекта назначен автор американской медиафраншизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, информирует «Variety».

Как сообщают источники агентства, стороны договорились о создании двух сезонов данного аниме-сериала. Каждый из них будет состоять из восьми эпизодов. Представители Netflix и Ubisoft пока не раскрывают подробностей соглашения. Первая часть игры «Splinter Cell» появилась на свет в 2008 году. Ее разработку курировал известный писатель Том Клэнси. Проект сумел достаточно быстро завоевать признание критиков и геймеров. Главным героем игры является американский морской котик Сэм Фишер. После того как его завербовало АНБ в секретный отряд «Третий Эшелон», персонаж начал вступать в ожесточенную борьбу с террористами.

Гигант в сфере компьютерных игр Ubisoft ранее пытался экранизировать стелс-экшен, с Томом Харди в главной роли, однако проект не обвенчался успехом и был закрыт. Теперь корпорация решила поручить задачу по адаптации «Splinter Cell» в виде аниме-сериала потоковому сервису.