 

Разин оставил странное послание под снимком Заворотнюк и Ефремова

31.07.2020, 11:30, Разное

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в Instagram фотоснимок с Анастасией Заворотнюк и Михаилом Ефремовым. Однако его подписчиков удивил странный комментарий, оставленный музыкантом, под фотографией он написал, что «все плохо».
Позднее фотография исчезла с официальной страницы Андрея Разина. Что именно он имел в виду продюсер так и не объяснил. Кроме того, пользователи Сети гадают над тем, какая связь может существовать между Анастасией Заворотнюк и Михаилом Ефремовым.

Стоит напомнить, что у актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. А Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое он устроил в алкогольном опьянении. Вероятно, Андрей Разин намекал, что для обоих артистов все может закончиться слишком плохо.





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