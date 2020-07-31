Эксперт: Партия Прилепина может отобрать электорат у «Справедливой России»

31.07.2020, 11:16, Новости дня

«В Челябинске активна конкуренция между Захаром Прилепиным и Валерием Гартунгом – одним из лидеров «Справедливой России». Если тактика окажется выигрышной, партия Прилепина «За правду» будет использовать эту тактику в думской кампании 2021 года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя кампанию, которую ведет на выборах в челябинское заксобрание партия «За правду».

«У нас в некоторых регионах происходят политические баталии, которые являются репетицией боев федерального значения – такие ситуации могут повториться в будущем году на выборах в Госдуму», – отметил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«В Челябинске активна конкуренция между Захаром Прилепиным и Валерием Гартунгом – одним из лидеров «Справедливой России», – заметил Гусев. По его оценке, «если данная тактика окажется выигрышной, партия Прилепина «За правду» будет использовать эту тактику в думской кампании 2021 года».

Как сообщил накануне челябинский региональный портал «Губерния», политик, литератор и общественный деятель Захар Прилепин приехал в Челябинск. На прошлой неделе региональный избирком зарегистрировал партию «За правду» на выборах в законодательное собрание области, наряду с 8 другими партиями – «Единой Россией», «Зеленой альтернативой», КПРФ, ЛДПР, «Партией пенсионеров», «Партией Роста», «Родиной» и «Справедливой Россией».

Будучи в Челябинске, Прилепин, в частности рассказал о программе возглавляемой им партии «За правду». В числе прочего, Прилепин упомянул проект «детского миллиона» – при рождении ребенка на его имя открывается депозит на 1 млн рублей, по достижении 18 лет житель может потратить эти средства на свое образование или на жилье. «Прилепин идет с серьезной популистской программой, – отметил источник портала URA.Ru. – Есть идея упразднить Пенсионный фонд и гарантировать выплату пенсий из федерального бюджета. Или пересмотр итогов приватизации, с правом на природную ренту каждому и базовым доходом».

Этот набор идей делает партию Прилепина основным конкурентом «Справедливой России» на выборах в региональное заксобрание, полагает собеседник URA.Ru. По мнению источника, «федерального куратора партийных кампаний» – это обстоятельство не может беспокоить депутата Госдумы Гартунга, который возглавляет списки справедливороссов на выборах в заксобрание.

Интерес избирателей к новой партии подтверждается и данными фокус-групп. «За правду» вполне может перетянуть часть электората справедливороссов, – в свою очередь отмечает политолог Гусев.

«У Прилепина есть свой ядерный электорат – правая публика, которая ставит во главу угла то, что Крым – наш, считает, что нужно побеждать в Донбассе и так далее. Для победы на выборах в Госдуму этого может быть недостаточно. Поэтому партия ищет других сторонников, и находит их в среде традиционного электората «Справедливой России», – отметил эксперт. – Это патриотически настроенные люди, но, возможно, не такие «боевые», как представители ядерного электората «За правду». Партия Прилепина старается привлечь к себе внимание за счет более ярких лидеров, за счет более яркой повестки, указывает Гусев.