Александр Даванков из партии «Новые люди» заявил о необходимости решать допинговые проблемы в спорте России

31.07.2020, 11:09, Разное

России пора начать решать возникшие в спорте допинговые проблемы. Ситуацию прокомментировал Александр Даванков из партии «Новые люди».

Сессия МОК недавно завершилась в Токио. На заседании российских спортсменов упомянули только из-за допинга. Даванкову не нравится сложившаяся ситуация, так как понятно, что запрещенные препараты употребляют все страны, но наказывают за это только РФ. Происходящее сильно напоминает высказывание Гарри Линекера: «В футбол играют все, но победа всегда достается немцам». Очевидно, что преследование российских спортсменов носит исключительно политический характер, пишет mk.ru

Президент Владимир Путин несколько лет назад открыто признал, что в спорте действительно имеет место допинг. Несмотря на это, проблема не решилась. Спортсмены, пойманные за употребление запрещенных препаратов, по-прежнему на высоте, то есть скандал не нанес урон их репутации. Такое бездействие дает определенный посыл молодым спортсменам – они понимают, что допинг не страшен, так как в случае чего система поможет своим чемпионам.

Даванков считает спортсменов «первой скрипкой» в этой игре, ведь они являются подневольными людьми, которые привыкли, что с детства за них все решают врачи, тренеры, начальники из федерации. Бывают случаи, когда они не осознают, что принимают допинг. Выясняя правду, решать возникшую проблему уже поздно, поэтому приходится о ней молчать. Дисквалификация считается случайностью, ошибкой, провокацией и даже политическим преследованием.

Решить проблемы допинга в РФ можно за три шага. На первом этапе нужно ввести пожизненный запрет для уличенных в применении запрещенных препаратов на работу в органах руководства спорта. Нельзя сначала отбирать «золото», а потом предлагать вместо него «теплое» место. Разумеется, каждый случай должен рассматриваться индивидуально на предмет возможной ошибки. Спорные моменты может решить SAS, но, если спортивный арбитражный суд не поможет обелить честное имя, значит речь идет о доказанном факте.

Второй шаг подразумевает начало массовой антидопинговой пропаганды среди молодежи. Говорить об этом нужно с первого дня занятий в спортивной школе. Сейчас подобная работа ведется только “для галочки”. Тренера должны научить своих подопечных думать головой, а не идти на поводу у окружающих. Пора перестать винить в плохом результате наставников, тогда у них не будет повода заставлять спортсменов употреблять допинг, чтобы стать выносливее.

На третьем этапе нужно пересмотреть отношение к победам на Олимпийских играх. Важно не количество медалей, а каким путем они заработаны. В данном случае РФ получит право требовать честной игры от всех участников, так как на допинге попались даже Мэрион Джонс, Тайсон Гэй, Лэнс Армстронг. Мировой спорт должен собрать все страны и продумать единые правила игры в сфере фармакологии. Свод законов не позволит одним делать то, что запрещено остальным. К примеру, сейчас лыжники Норвегии всей командой принимают препараты от астмы, поскольку нашли лазейку в законе, но так быть не должно.