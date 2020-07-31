 

В Сенат США внесли законопроект о предоставлении Украине военной помощи в $300 млн ежегодно

31.07.2020, 11:05, Новости дня

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере $300 млн. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение сегодня, его обнародовали на сайте комитета сената США по иностранным делам.

Авторы законопроекта – представители как Республиканской, так и Демократической партии.

В документе говорится, что Украине необходимо выделять ежегодно $300 млн на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия. Кроме того, в законопроекте предусматривается выделение $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.

Документ также призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине, куда войдут европейские союзники. Там также содержится требование назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном со стороны США в мирных переговорах в нормандском формате.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на “летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны”.

В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Индии бизнесмен купил защитную маску из золота за $4 тыс. Он не верит, что обычная может защитить от коронавируса

09.07 / Израиль представил семь изобретений для нового мира туризма

09.07 / Найдено тело мэра Сеула

03.07 / Греция ввела новые правила въезда туристов

24.06 / Арест экс-министру Абызову продлили до конца сентября

26.07 / В Днепре, вероятно, нашли могилу краеведа Поля. В Российской империи его называли “малороссийским Колумбом”

05.07 / НХЛ. В “Сент-Луисе” коронавирус. Тарасенко и Барбашев пока здоровы

28.07 / Боевики в течение дня один раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

19.07 / В мире: Ленин в Германии вызвал в Польше панику

21.07 / Боевики передали украинской стороне тело третьего украинского военного – вероятно, того, что был ранен 13 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска