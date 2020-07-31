 

Мнение: Митинг

31.07.2020, 11:01, Разное

Вчера митинг Светланы Тихановской, соперницы Лукашенко на выборах президента, собрал от 40 до 60 тысяч человек. Даже для административного ресурса это результат на крепкую четверку, а у Тихановской были только соцсети и вполне явное противодействие властей. История с задержанными боевиками ЧВК, конечно, позволила белорусскому ТВ попытаться переключить повестку, но не слишком успешно. Поэтому митинг попросту проигнорировали.

Пока говорить о том, что у Лукашенко будут прблемы с подсчетом голосов, не приходится. Подсчитают все равно "правильно" вне зависимости от реального результата. Согласятся ли с этим белорусы – вопрос другой. Управляемость режима в Белоруссии, конечно, гораздо выше, чем в России, поэтому согласие народа с официальными итогами будет иметь в конечном счете мало значения. Тем не менее такая трудно оцениваемая характеристика режима, как легитимность, в любом случае существенно уменьшится. Конечно, не исключены и "неожиданности". Оценить степень усиливающегося неприятия персналистской диктатуры в таких условиях непросто.

Как бы там ни было, после выборов Лукашенко выйдет либо крайне ослабленным, либо вообще потеряет власть (хотя пока этт вариант выглядит весьма невероятным). Что, конечно, наруку Кремлю – возможности для маневра у "союзника" существенно сократятся.

Основная проблема всех диктатров – они не могут представить себе жизнь за пределами власти. А потому большую часть времени тратят на ее удержание ценой утраты решения всех остальных проблем. В этом смысле между Путиным, Лукашенко, латиноамериканскими диктаторами и африканскими царьками разницы нет. Власть для них приобретает самодостаточное значение, превращаясь из инструмента в цель.

Источник: Эль Мюрид





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови

15.07 / Мнение: Предрассудки бывают разные

29.07 / Первых нет и отстающих: кто выиграет гонку за вакциной от COVID-19?

28.07 / Странное фото детали Huawei Mate 40 вызывает вопросы

14.07 / Скандалы: На востоке Ливии появились египетские ЗРК С-300

24.07 / “Всё честно!”: Элджей поставил под сомнение кулинарные способности Насти Ивлеевой

09.07 / Ученые обнаружили на севере Аляски фрагмент челюсти арктического динозавра

24.05 / Молекулы, содержащиеся в красном вине, станут основой нового лекарства

15.05 / Черника признана одним из самых полезных продуктов в мире

30.07 / До 1000 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных родителей, “застряли” в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска