Мнение: Митинг

31.07.2020, 11:01, Разное

Вчера митинг Светланы Тихановской, соперницы Лукашенко на выборах президента, собрал от 40 до 60 тысяч человек. Даже для административного ресурса это результат на крепкую четверку, а у Тихановской были только соцсети и вполне явное противодействие властей. История с задержанными боевиками ЧВК, конечно, позволила белорусскому ТВ попытаться переключить повестку, но не слишком успешно. Поэтому митинг попросту проигнорировали.

Пока говорить о том, что у Лукашенко будут прблемы с подсчетом голосов, не приходится. Подсчитают все равно "правильно" вне зависимости от реального результата. Согласятся ли с этим белорусы – вопрос другой. Управляемость режима в Белоруссии, конечно, гораздо выше, чем в России, поэтому согласие народа с официальными итогами будет иметь в конечном счете мало значения. Тем не менее такая трудно оцениваемая характеристика режима, как легитимность, в любом случае существенно уменьшится. Конечно, не исключены и "неожиданности". Оценить степень усиливающегося неприятия персналистской диктатуры в таких условиях непросто.

Как бы там ни было, после выборов Лукашенко выйдет либо крайне ослабленным, либо вообще потеряет власть (хотя пока этт вариант выглядит весьма невероятным). Что, конечно, наруку Кремлю – возможности для маневра у "союзника" существенно сократятся.

Основная проблема всех диктатров – они не могут представить себе жизнь за пределами власти. А потому большую часть времени тратят на ее удержание ценой утраты решения всех остальных проблем. В этом смысле между Путиным, Лукашенко, латиноамериканскими диктаторами и африканскими царьками разницы нет. Власть для них приобретает самодостаточное значение, превращаясь из инструмента в цель.