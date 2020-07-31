Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман рассказал о будущем франшизы

31.07.2020, 10:53, Разное

В рамках ежегодного фестиваля Comic-Con, который в этот раз состоялся в онлайн-режиме, создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман рассказал, когда зрителям ожидать премьеры 11 сезона. Также во время мероприятия писатель назвал свой любимый эпизод.

По его словам, продолжения «зомби-проекта» не стоит ожидать в этом году. В связи с ситуацией с коронавирусом показ 11 сезона «Ходячих мертвецов» состоится в 2021 году. Кроме того, Киркман раскрыл некоторые подробности предстоящей премьеры. Он отметил, что в новых эпизодах будет больше Мэгги, Лорен Кэн вернется, а Дэрила и Кэрола ожидает «много интересных вещей». В связи с тем, что шоу покинул Рик Граймс, целый ряд сюжетных линий подвергся корректировке.

Отвечая на вопрос о самой любимой серии, продюсер заявил, что ему больше всего нравится эпизод «Очищенный», который вышел в третьем сезоне. «Во время него Ленни Джеймс, играющий роль Моргана, вновь вернулся на экран. Впечатляющая работа Скотта Гимпла над Мишон положительно повлияла на персонаж в дальнейших эпизодах», – поделился Киркман.