 

Летный состав РФ получил вдвое увеличенный паек с улучшенной рецептурой

31.07.2020, 10:53, Разное

Масса бортового пайка у российских летчиков увеличилась с 250 до 400 грамм, кроме того, улучшилась его рецептура. Об этом заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отметивший, что обновленный паек удовлетворяет потребности летчиков во время выполнения специальных и боевых задач.
Рацион питания под названием «Бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов» был разработан специально для нужд летного состава ВС РФ. Ранее летчикам выдавали консервы объемом 250 грамм, в основном они состояли из каши и мяса. Теперь пилоты будут получать мясорастительные (мясоовощные) консервы, но с увеличенным до 400 грамм объемом.

Также в паек были добавлены уже готовые к употреблению блюда, находящиеся в специальной эргономичной упаковке. Открыть ее можно без использования специальных приборов. Это позволяет употреблять паек даже в условиях боевых действий.





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