Хаменеи назвал новые санкции Вашингтона преступлением против Ирана
31.07.2020, 10:48, Новости дня
Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал санкции США преступлением против республики.
Хаменеи сделал соответствующее заявление на фоне расширения Вашингтоном ограничительных мер в отношении иранских ядерной, ракетной и военной программ, передает ТАСС.
«Санкции США – это преступление против Ирана», – сказал он.
Напомним, США расширили санкции против ядерной, ракетной и военной программ Ирана.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном остаются, Москва и Тегеран прилагают все усилия для этого.
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