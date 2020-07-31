РВИО потребовало восстановить памятник Рокоссовскому в Польше

31.07.2020, 10:48, Новости дня

Осквернение в Польше памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому вызывает возмущение, а польские власти должны наказать виновных, восстановить монумент и принести извинения, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Это вызывает чувство возмущения и требования к официальным польским властям найти виновных в этом вандализме, восстановить памятник и извиниться перед советскими солдатами. Кстати, они воевали плечом к плечу с армией Войска польского, к концу войны на стороне Красной армии воевали 400 тыс. поляков. Естественно, подобные акты должны преследоваться в уголовном порядке», – цитирует ТАСС Мягкова.

По его словам, подобный акт вандализма является следствием русофобской политики официальных польских властей.

«Это продолжение официальной русофобской политики польских властей, которая проводится уже на протяжении многих лет. Они пытаются нивелировать роль Красной армии в освобождении Польши, унизить и оскорбить наших ветеранов и заодно наше современное поколение, свергая с пьедесталов наших героев и отрывая им головы», – отметил научный директор РВИО.

Историк напомнил, что Рокоссовский был маршалом не только Советского Союза, но и Польши, за освобождение которой Красная армия отдала жизни 600 тыс. солдат. «Это был человек, который командовал 1-м Белорусским фронтом, который вышел к Варшаве и сделал все, чтобы помочь Варшавскому восстанию, которое началось 1 августа 1944 года. За освобождение Польши советские солдаты отдали 600 тыс. жизней. Но сегодня в Польше об этом забывают и пытаются представить все так, что это было не освобождение, а новая оккупация. Над этим работают СМИ, Институт национальной памяти, польские власти и депутаты. Лишь небольшая часть людей помнит, что было на самом деле, знает историю и выступает против этого», – отметил Мягков.

Научный директор РВИО подчеркнул, что РФ может противопоставить всем обвинениям в оккупации архивные документы по освобождению Польши. «Что мы можем сделать в такой ситуации? Мы должны публиковать документы – как мы освобождали Варшаву, сколько жизней положили, как сражались за каждый город и как помогали польскому населению продуктами. После освобождения Варшавы в январе 1945 года из голодного Советского Союза было привезено 60 тыс. тонн зерна, чтобы накормить поляков», – сказал он.

Кроме того, советские воины на польской территории освобождали и концлагеря, в которых погибли миллионы людей. «Мы освобождали концлагеря и «лагеря смерти», которые находились на территории Польши. Мы знаем, что страна в годы войны потеряла 5,5 млн человек, на территории Польши проводился Холокост, и мы знаем, что в период Холокоста было уничтожено 6 млн евреев. Сколько людей было бы еще уничтожено на территории Польши, если бы не освободительная Красная армия?» – вопрошает собеседник агентства.

Мягков добавил, что руководство третьего рейха планировало выселить большую часть поляков, а евреев и цыган полностью уничтожить.

«Поляки должны знать, что по плану «Ост», который разрабатывался германским командованием в 1941 – начале 1942 года, 75% поляков должны быть выселены в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока на медленное вымирание, их земли заселены германскими колонистами, а евреи и цыгане – полностью уничтожены. Немцы относились к полякам не как к полноценным людям, а как к унтерменшам. Мы не просто освободили поляков и их территории, дали им независимость, а дали им возможность жить, и они должны быть благодарны за это, в том числе и маршалу Константину Рокоссовскому», – заключил историк.

Напомним, в Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского.