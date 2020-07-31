 

Актер из “Приключений Электроника” Владимир Торсуев женился в пятый раз

31.07.2020, 10:43, Разное

Владимир Торсуев, сыгравший Электроника, вновь обрел семейное счастье.
Торжество состоялось еще в начале июля, однако о радостном событии актер рассказал только сейчас.

Супругу звезды “Приключений Электроника” зовут Лилия, она медик. Владимир Торсуев рассказал, что женщина родом с Украины.

Артист познакомился с избранницей, когда та ухаживала за его матерью. “Большего я не скажу”, – заявил Владимир Торсуев.

Интересно, что возлюбленная актера очень похожа на певицу Валерию. На свадьбе присутствовал брат-близнец артиста – Юрий Торсуев, сыгравший в “Приключениях Электроника” Сыроежкина.

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Публикация от Братья Торсуевы (@torsuevy) 23 Мар 2018 в 11:43 PDT

К слову, Юрий уже 20 лет счастлив в браке и воспитывает двоих детей. У Владимира есть 13-летняя дочь.

Фильм “Приключения Электроника” спустя 40 лет остается одним из любимых для разных поколений россиян. Юные актеры киноленты прославились за один день.





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