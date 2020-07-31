 

Правительство Кипра: Путин обещал помочь урегулировать спор о добыче энергоресурсов

31.07.2020, 10:42, Новости дня

Российский президент России Владимир Путин пообещал поговорить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы попытаться смягчить напряженность вокруг разведки нефти и газа в восточной части Средиземного моря, которую Кипр считает своей, заявило правительство Кипра.

Как рассказал официальный представитель кипрского правительства Кириакос Коушос, Путин дал такое обещание в ходе 45-минутного телефонного разговора с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, который призвал российского лидера лично вмешаться, чтобы убедить Турцию «прекратить незаконные действия».

Европейский союз уже наложил санкции на топ-менеджмент турецкой нефтяной компании и сократил часть финансирования Турции в связи с тем, что она ведет разведку энергоресурсов в кипрских водах.

«Путин пообещал, что поговорит с [турецким] президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, чтобы смягчить кризис», – сказал Коушос журналистам.

«Путин заверил, что следит за ситуацией … с большой обеспокоенностью и всегда поддерживает урегулирование разногласий путем переговоров на основе принципов международного права», – добавил представитель правительства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует отправиться в кипрскую столицу 8 сентября.





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