Метеорологи прогнозируют усиление шторма «Исаиас» до категории урагана

31.07.2020, 10:42, Новости дня

Американские метеорологи предупреждают, что тропический шторм «Исаиас» может усилиться до урагана и обрушиться на восточное побережье США после Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики.

Национальный центр по ураганам США издал предупреждение о тропическом шторме для некоторых районов восточного побережья Флориды.

Предупреждение о тропическом шторме также действует для отдельных районов Гаити, Доминиканской Республики и островов Теркс и Кайкос.

Предупреждение означает, что условия тропического шторма возможны в пределах указанной зоны в течение 48 часов.

Как сообщает Национальный центр по ураганам, «Исаиас» двигается на северо-запад со скоростью 32 км/ч, а его центр должен достичь юго-востока Багамских островов к ночи на пятницу.

Последняя карта прогноза показывает, что «Исаиас», усилившись до категории урагана, обрушится на побережье Флориды в субботу днем и двинется вверх по Атлантическому побережью.