У супруги президента Бразилии диагностирован коронавирус
31.07.2020, 10:42, Новости дня
У первой леди Бразилии Мишель Болсонару диагностирован коронавирус, сообщает бразильское правительство.
Ранее ее супруг президент Жаир Болсонару также заразился коронавирусом и провел две недели в карантине.
О болезни супруги президента было объявлено спустя пять дней после того, как Болсонару заявил, что выздоровел и вернулся к обычному режиму работы.
По словам президентской пресс-службы, 38-летняя Мишель Болсонару «чувствует себя хорошо и будет соблюдать все установленные протоколы».
«Первую леди лечит президентская команда медиков», – уточняется в заявлении.
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