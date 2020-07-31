У супруги президента Бразилии диагностирован коронавирус

31.07.2020, 10:42, Новости дня

У первой леди Бразилии Мишель Болсонару диагностирован коронавирус, сообщает бразильское правительство.

Ранее ее супруг президент Жаир Болсонару также заразился коронавирусом и провел две недели в карантине.

О болезни супруги президента было объявлено спустя пять дней после того, как Болсонару заявил, что выздоровел и вернулся к обычному режиму работы.

По словам президентской пресс-службы, 38-летняя Мишель Болсонару «чувствует себя хорошо и будет соблюдать все установленные протоколы».

«Первую леди лечит президентская команда медиков», – уточняется в заявлении.