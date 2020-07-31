Можно ли переболеть коронавирусом дважды?

31.07.2020, 10:40, Новости дня

Можно ли переболеть коронавирусом дважды? Ученые пока не знают наверняка, но считают, что это маловероятно.

Эксперты в области здравоохранения считают, что люди, перенесшие COVID-19, обладают некоторым иммунитетом против повторного заражения. При этом ученые не знают, насколько сильна эта защита и как долго она действует.

Поступали сообщения о людях, у которых был выявлен положительный результат после того, как их признали выздоровевшими.

Однако, по мнению экспертов, более вероятно, что эти люди не до конца оправились от болезни или что анализы обнаружили остатки вируса от первого заражения.

Найти ответ на этот вопрос очень важно. Если повторное заражение возможно, это омрачит надежды на появление вакцины длительного действия.