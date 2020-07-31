 

Можно ли переболеть коронавирусом дважды?

31.07.2020, 10:40, Новости дня

Можно ли переболеть коронавирусом дважды? Ученые пока не знают наверняка, но считают, что это маловероятно.

Эксперты в области здравоохранения считают, что люди, перенесшие COVID-19, обладают некоторым иммунитетом против повторного заражения. При этом ученые не знают, насколько сильна эта защита и как долго она действует.

Поступали сообщения о людях, у которых был выявлен положительный результат после того, как их признали выздоровевшими.

Однако, по мнению экспертов, более вероятно, что эти люди не до конца оправились от болезни или что анализы обнаружили остатки вируса от первого заражения.

Найти ответ на этот вопрос очень важно. Если повторное заражение возможно, это омрачит надежды на появление вакцины длительного действия.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнения: Черный лебедь и Белый дом

01.07 / Политолог назвала главную ошибку российской оппозиции

25.06 / Нефть подешевела на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США

29.06 / С помощью деревьев специалисты определили последствия средневековой чумы

20.07 / Уровень доверия к ОП и СПЧ за полгода вырос в два раза

22.07 / Предотвращен теракт против силовиков в КБР

16.07 / Вакцину от коронавируса протестировали на руководстве китайской фармкомпании

05.07 / Порошенко назвал причину, по которой его обвинили в госизмене

24.07 / Российскому вертолётоносцу будет нечего делать в Чёрном море

19.07 / В ЕС призвали выработать нормы для борьбы со второй волной пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска