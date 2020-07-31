Лев Гудков: «Режим приобретает инерционный и репрессивный характер»

31.07.2020, 10:40, Новости дня

Президенту России Владимиру Путину доверяют лишь 23 % граждан.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса «Левада-центра», обнародованного на сайте социологической организации.

Исследование проводилось по методике «открытого вопроса», когда люди должны сами назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют. В ходе аналогичного опроса в 2019 года о доверии Путину заявили 40 % респондентов, а в 2017 году – 59 %.

Согласно данным «Левада-центра» деятельность Путина на посту главы государства позитивно воспринимают 60 % россиян, негативно – 33.

В шорт-лист вызывающих доверие политиков наряду с премьер-министром Михаилом Мишустиным, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и министр обороны Сергеем Шойгу попал также экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (3 %), арестованный по обвинению в организации заказных убийств, совершенных более 15 лет назад.

Вместе с тем 42 % респондентов считают, что страна движется в правильном направлении (полгода назад таковых было 52 %), 40 % придерживаются обратного мнения, а 18 % затруднились с формулировкой.

Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать итоги исследования директора Левада-центра, доктора философских наук Льва Гудкова.

Виктор Владимиров: Какие выводы напрашиваются из полученных вами данных?

Лев Гудков: Они означают медленное, но последовательное уменьшение числа сторонников Владимира Путина. За 2,5 года база его доверия, твердой поддержки снизилась с 59% до нынешнего уровня. При том, что альтернативы Путину как президенту общественное мнение по-прежнему не видит. Что, в общем, не удивительно в ситуации выжженного политического поля и централизованного репрессивного бюрократического режима. Люди считают, что Путин все равно остается у власти, и тут ничего изменить нельзя.

В.В.: А за счет кого в основном уменьшилось доверие к Путину?

Л.Г.: Оно очень уменьшилось прежде всего за счет самых активных групп населения. Это молодые люди, наиболее образованная категория граждан, и, конечно, население мегаполисов, в первую очередь Москвы, где граждане настроены довольно анти-путински. Иначе говоря, база поддержки президента, его электоральная база и база самого режима – преимущественно периферийные, пожилые и мало образованных слои людей, в той или иной степени зависимых от государства. В то же время не думаю, что это слишком тревожный звонок для Кремля. Скорее, это просто указывает на то, что режим приобретает инерционный и репрессивный характер.

В.В.: За то, что Россия движется в верном направлении, высказалось 42%. Это та часть страны, которая голосует за Путина?

Л.Г.: Да, и это вполне понятные социальные слои и группы. Это государственные, зависимые категории населения: работники госпредприятий, бюрократия, крупный бизнес, связанный с властью, и пенсионеры, которые по инерции держатся за Путина как фактор стабильности и предсказуемости. Но все-таки и эта доля поддержки тоже с течением времени тает. У людей нарастает ощущение тупика в развитии страны. Все большая часть граждан по разным мотивам и основаниям хотят перемен. Одни хотят более либеральной и демократической России и нормализации отношений с Западом. Другие – напротив, возвращения социализма, государственно-патерналистской политики обеспечения работой, бесплатной медициной, жильем – словом, всем тем, что связано с мифами о благополучном положении дел при советской власти. Важно даже не столько, кто каких перемен ожидает, сколько ощущение неудовлетворенности настоящим положением дел, нарастающего раздражения.

В.В.: О чем, по-вашему, говорят 3 % доверия Сергею Фургалу, о котором вообще ранее мало кто слышал.

Л.Г.: То, что он появился в общественном мнении как значимая фигура, это заслуга протестного движения в Хабаровске. Здесь важно, что федеральные СМИ, телевидение замалчивали событие и почти не говорили о нем, как и о протестах, которые тем не менее уже столько дней продолжаются. Но вот в социальных сетях, интернете, наоборот, все это очень живо обсуждается. Отсюда эффект возникновения такого нового политического феномена, как Фургал.

В.В.: Каков ваш прогноз относительно рейтинга доверия Владимиру Путину в ближайшей перспективе?

Л.Г.: Резких скачков я тут не жду. Все-таки это очень медленный и постепенный процесс – эрозия среды группы его поддержки. Но думаю, что эта база поддержки будет уменьшаться, слабеть – медленно, но верно. При том, что организованная система власти, в общем, сохраняет всю свою силу и значимость на прежнем уровне. Все-таки это не демократическая политическая система. Поэтому люди довольно трезво оценивают ее и пытаются приспособиться к ней, не видя альтернативы ни среди оппозиции, ни во власти.