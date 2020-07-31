 

Boom Boom: Лобода и Гудков сняли провокационный клип с Pharaoh, Собчак, Варнавой, Миногаровой и другими звездами

31.07.2020, 10:35, Разное

“Если вы думали, что на улице жарко, вы ошибались! Жарко будет сегодня в полночь!” – анонсировала Светлана Лобода выход нового клипа на песню Boom Boom. И премьера действительно получилась жаркой: мало того, что поклонники певицы, наконец,  узнали артиста, с которым она записала дуэт – рэпер Pharaoh, так еще и увидели целую свору знаменитостей, которые приняли участие в съемках. Ксения Собчак, Лолита, Екатерина Варнава, Мария Миногарова, Ида Галич, Верона – далеко не полный список звезд и блогеров, станцевавших под Boom Boom.

Ксения СобчакЕкатерина ВарнаваЛолитаPharaohКлип Boom Boom был снят в лучших традициях феминизма: девушки танцуют перед судьями – сексуально озабоченными мужчинами, те выставляют оценки, решая их тяжелую женскую судьбу. Но в конце девушки берут над ними верх – благодаря своему уму и соблазнительности, меняясь с мужчинами местами. Креативным продюсером видео выступил главный массовик-затейник российского шоу-бизнеса Александр Гудков, продюсером – Нателла Крапивина, режиссерами – Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.

Светлана ЛободаИда ГаличИда Галич





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