Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество генерала ФТС на 121 млн рублей

31.07.2020, 10:30, Новости дня

Генпрокуратура предъявила иск к бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанту Александру Кизлыку, обвиняемому в коррупции, об обращении в доход государства имущества более чем на 121 млн рублей.

По информации ведомства, Кизлык состоял на госслужбе с 1984 года, его супруга длительное время не работает. Зарплата и преподавательская деятельность Кизлыка являлись единственными источниками дохода семьи.

Отмечается, что при совокупном доходе супругов с 2001 по 2019 годы в 34,7 млн рублей они приобрели имущество более чем на 121 млн, в том числе денежные средства в рублях и валюте на 89 млн рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.

«Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

В итоге Генпрокуратурой «предъявлен гражданский иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке, на общую сумму более 121 млн рублей». Исковое заявление направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы, и таможнях Внуково и Домодедово.

Напомним, ранее сообщалось, что Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла РФ в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов.



