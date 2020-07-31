 

В Великобритании сочли Россию «значительной угрозой»

31.07.2020, 10:30, Новости дня

Россия представляет для Великобритании «значительную угрозу», сообщила государственный министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди.

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны», – говорится в ответе Голди на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.

Политик, в частности, спросил, как правительство оценивает безопасность Балтийского и Северного морей в свете сообщений о том, что в текущем году в состав Военно-морского флота РФ будет принято 40 новых кораблей и судов, передает RT.

«Министерство обороны отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй, и исходя из их боевых возможностей делает соответствующие выводы. Мы продолжаем оценивать влияние вложений РФ в развитие ее военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей», – заключила Голди.

Ранее британские СМИ сообщили, что прошедший в РФ парад в День Военно-морского флота продемонстрировал всему миру мощь российского флота.





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