МВД опровергло нелегальную работу водителя попавшего в ДТП на трассе «Таврида» автобуса

31.07.2020, 10:30, Новости дня

Микроавтобус, попавший в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, был взят перевозчиком в аренду, необходимые документы у него были, информирует пресс-служба МВД по республике.

«Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений», – говорится в сообщении МВД, передает РИА «Новости».

Ранее министр транспорта Крыма Сергей Карпов заявил, что необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса не было.

В пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Между тем данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.