Джиган раскрыл возлюбленного Ольги Орловой
31.07.2020, 10:23, Разное
Накануне звезды шоу-бизнеса веселились на свадьбе. Одним из гостей стал опальный рэпер Джиган. Весь вечер он снимал происходящее на смартфон. Некоторые видео артист опубликовал в “Сторис” своего инстаграм-аккаунта.
На кадрах можно разглядеть Ольгу Орлову, которая танцует с седовласым мужчиной. Телеведущая нежно обнимает его за шею.
Кстати, она на видела, что Джиган ведет съемку. В какой-то момент ее взгляд был направлен на рэпера, но певица, вероятно, не думала, что кадры попадут в Сеть.
О том, что у Орловой есть избранник, общественность говорит уже больше полугода. Неизвестно, насколько серьезными являются эти отношения. Телеведущая не делает никаких намеков.
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Однажды знаменитость призналась: “Мне важен драйв в отношениях”. В противном случае она теряет интерес. Орлова не мечтает о свадьбе.
Свой возраст телеведущая считает достоинством, ведь женщины старше 40 лет, по ее мнению, намного опытнее и мудрее. Однако “молодое тело” всегда одержит победу, уверена она.
Напомним, что у Ольги Орловой был лишь один брак – с бизнесменом Александром Кармановым. От него телеведущая родила сына Артема. Пара распалась после четырех лет совместной жизни.
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