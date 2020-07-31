 

«Игра престолов» признана зрителями лучшим сериалом XXI века

31.07.2020, 10:17, Разное

Многосерийный фильм от HBO «Игра престолов» признан самым лучшим сериалом текущего столетия. Британский портал «Digital Spy» предложил своим пользователям назвать любимые шоу, вышедшие с начала 2000-х годов.
Отмечается, на звание самого лучшего сериала претендовало более 150 ТВ-шоу. Согласно результатам проведенного опроса, «Игра престолов» была признана безоговорочным лидером. По словам редактора ресурса Лоуренса Мозафари, хоть за последние десятилетия и появилось большое количество хороших сериалов, «Игра престолов» в действительности заслужила это признание, поскольку она смогла поднять планку всего жанра. Вторым по зрительским симпатиям оказался сериал «Очень странные дела». Тройку лидеров замкнул «Доктор Кто».

Мозафари заметил, что в «десятку» лучших сериалов XXI века вошли сразу несколько британских многосерийных фильмов, включая «Гевин и Стейси». Редактор уверен: данный факт свидетельствует о том, что большинство зрителей предпочитают типичный британский юмор.





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