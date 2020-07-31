 

Напавшего на шестилетнюю девочку педофила разыскивают в Омске

31.07.2020, 10:16, Новости дня

Омская полиция разыскивает мужчину, который 29 июля в подъезде жилого дома на улице 2-я Дачная, 12 попытался изнасиловать шестилетнего ребенка, девочка не пострадала, сообщили в УМВД по Омской области.

СК возбудил в отношении педофила уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В соцсети «ВКонтакте» подписчик с ником Vocal Trance сообщил, что днем позже тот же мужчина все-таки довел дело до конца, изнасиловав восьмилетнюю девочку в районе дома № 20 на улице 2-я Дачная. В УМВД РФ по Омской области иизданию NGS55.RU эту информацию не подтвердили, но сообщили, что «устанавливают иные факты его преступной деятельности».

Мужчине среднего телосложения на вид 25–30 лет, его рост 175–180 сантиметров, волосы до плеч, вьющиеся, на лице щетина. В тот день был одет в куртку, штаны и ботинки чёрного цвета, на голове у него была тёмно-серая кепка. Всех, кто узнал педофила, просят позвонить в полицию по телефону 79-37-02 или 02.





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