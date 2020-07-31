Скандалы: Дублер на вашу голову

31.07.2020, 10:11, Разное

Ради удобства чиновников на Кутузовском проспекте обнулят рощи и скверы

Десять лет назад в Москве придумали самый худший вариант избавления от пробок. Для разгрузки «правительственной трассы» — Кутузовского проспекта — решено было параллельно с ним проложить Северный дублер (СДКП) –точно такую же магистраль, только платную. Шестиполосная трасса должна пройти под окнами жилых домов и уничтожить зеленые насаждения в Западном административном округе. Протесты жителей против «дублера», нарушающего их жизненные интересы, приостановили реализацию проекта. Во время пандемии, когда активность москвичей снизилась из-за вынужденной изоляции, власти Москвы вновь вспомнили про этот проект. И началось!

В конце мая жители районов Кунцево и Фили-Давыдково заметили в природном парке и сквере на улице Ивана Франко подозрительные работы. «Геодезисты» (так они представились, не предъявив документов) переносили с места на место красные столбики и помечали деревья, как это обычно делается перед вырубкой. Собравшиеся граждане стали интересоваться, что здесь происходит. «Геодезисты» от вопросов уклонялись, быстренько подхватывали инструменты и переходили на другое место. В районных группах объявили тревогу: «проект «дублера» реанимирован, мэр Собянин и правительство Москвы настойчиво продвигают превращение Фили-Давыдково, Кунцево и соседних районов в обочину платной транзитной трассы».

— Местные жители считают стройку бессмысленной и вредной, — рассказал «НИ» один из активистов, юрист Дмитрий Пилин . – Я тоже живу в Фили-Давыдково, неплохо знаю местность, по которой пройдет дорога. И у меня также вызывает возмущение, что ради удобства чиновников будут уничтожены 15 гектаров яблоневого сада, высаженного руками фронтовиков и детей войны, 7 гектаров лесного массива “Рощи на Кутузовском”, парк на улице Ивана Франко с вековыми дубами. Также будут затронуты особо охраняемые природные территории парка “Москворецкий”. Это вредно не только для жителей шести районов – пострадает весь город, который и так испытывают дефицит свежего воздуха. Поражает упорство, с которым этот проект продвигается, вопреки здравому смыслу и хоть какой-то целелесообразности для Москвы.

По словам Дмитрия Пилина, Северный дублер Кутузовского проспекта – самый проблемный проект дорожного строительства города. СМИ замалчивают проект либо говорят как о неизбежном — «скоро в Москве появится первая платная магистраль», иногда даже считают, что он уже строится. Однако это не так. «Дублер» с самого начала вызвал недовольство местных жителей, переписка по этому поводу составляет целые тома. В распоряжении нашей редакции десятки писем – обращения москвичей, муниципальных депутатов в Государственную Думу, в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы, в департамент строительства, в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. И отовсюду чиновники разных уровней шлют витиеватые отписки. Проект становился предметом судебных разбирательств, которые в конце 2018 года дошли до Верховного суда. Заявители требовали отменить планировку трассы, настаивая, что публичные слушания прошли с нарушениями, и выступали против вырубки зеленых насаждений. Как водится, проиграли. Но не отступили. «Мы прошли через все возможные суды – начиная с Мосгорсуда и заканчивая Верховным. Никакого результата! Тогда мы решили действовать через Европейский суд по правам человека. И там нас услышали. Иск дошел, он зарегистрирован, мы ждем решения», — пояснил «НИ» Андрей Ларичев.

Остается надеяться, что в Европе проблему решат раньше, чем в Москве успеют раскурочить территории шести районов. К иску в ЕСПЧ присоединились ветеранские организации: дублер, в случае его сооружения, сотрет с лица земли историческое место – линию обороны Москвы 1941 года. В начале нынешнего года в роще обнаружен артефакт — ЖБОТ (железобетонная огневая точка) тех времен. «Новые Известия» в начале года подробно рассказывали о находке и о том, как она едва не улетела на свалку вместе с «хламом», мешающем строительству. ЖБОТ спасали всем миром — память Москве нужна не меньше, чем чистый воздух.

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что северный дублер перекроит не только историю столицы, но и ее градостроительный план. В Генеральном плане Москвы, который утвержден Законом № 17 от 05.05.2010 г. территория рощи на Кутузовском проспекте отнесена к многофункциональным парковым зонам. Генеральный план никто не отменял. Но по какой-то странной случайности роща не была включена в природный комплекс Москвы. В результате в проекте планировки территории для строительства Северного дублера, городской лес представлен как … пустырь. Поистине, чудеса происходят при возведении дорог, дублеров, хорд и развязок в столице! Ради них жертвуют зелеными насаждениями, интересами и условиями жизни местных жителей. Об истории чиновники даже не вспомнили — какой от нее доход?

В роще на Кутузовском АО «Новая концессионная компания» планирует возвести пункт оплаты проезда по дублеру со шлагбаумом. Как следует из документов, попавших в распоряжение «НИ», соглашение об этом подписано с правительством Москвы.

— Профессионализм проектировщиков «Новой концессионной кампании» вызывают очень большие вопросы. Лично я им не доверяю, -говорит Дмитрий Пилин.- Непонятно, кто они, и почему именно им предложено проектировать такой ответственный и неоднозначный объект, как дублер правительственной трассы. Вызывает сомнение сам проект – только по головам, с максимальным ущербом природе. Хотя в нашем Западном округе немало специалистов – строителей архитекторов, в том числе бывших сотрудников Москомархитектуры – они указывали на ошибки и предлагали более щадящие варианты для прокладки дублера. Людей демонстративно не слушают и сами молчат, как рыбы.

— Сроки начала строительства не озвучивались, а те, что озвучивались не выполнялись, — уточняет Дмитрий Пилин. В 2019 появились слухи, что строительство начато в районе Москва-Сити. И действительно, там, где должен был пройти дублер, начали строить мост через Москва-реку, а на других участках появились информационные щиты. Но в итоге, как оказалось, на месте дублера строят железнодорожный мост МЦД. Места для дублера осталось мало, могут, конечно, при желании втиснуть, но… тогда общественных пространств вообще не останется. Участь жителей — сидеть в квартирах, дышать выхлопными газами.

Что происходит с проектом на самом деле, не знает никто. С 2013 года сплошные загадки. Как раз в тот год начали этапами строить южный дублер, который, как писали СМИ, «разгрузит» Кутузовский проспект. Стройкомплексу Москвы явно понравилось «разгружать» правительственную трассу — самую скоростную и без светофоров, на которой никогда не бывает пробок. Судя по откликам в районных группах, головы людям заморочили изрядно. А вот попробуйте сами разгадать головоломку: «Если хотели строить платный северный дублер, то зачем разгружать основной и строить бесплатный южный? Ведь спрос на платный может быть только в случае, если основной будет загружен». Все эти причуды свидетельствуют о том, что однозначного мнения по «северному дублеру у московских властей не было, а сейчас этот проект стал для них чем-то вроде чемодана без ручки – и нести неудобно, и бросить жалко.

На это обстоятельство обратил внимание политик Илья Яшин: «Стройка обойдется в 40 миллиардов рублей. Когда речь идет о таких деньгах, мэрия традиционно плюет и на интересы жителей, и на собственные законы. Проект до сих пор не прошел государственную экологическую экспертизу и противоречит закону Москвы «О защите зеленых насаждений». Публичные слушания проведены с нарушениями и скандалами. Протесты жителей префектура просто игнорирует. Проезд по новой дороге, кстати, будет платным. «То есть реализуется он, во-первых, в интересах состоятельных водителей, которые не желают стоять в пробке и могут позволить себе за деньги объехать трафик. Ну а во-вторых, судя по всему, в интересах Сергея Собянина, который тоже привык ездить из резиденции в офис беспрепятственно и с ветерком. Ценой этого комфорта станет очевидное снижение качества жизни сразу в нескольких районах: Дорогомилово, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Матвеевское, Кунцево»..

Инициативная группа местных жителей бессчетное количество раз призывало правительство Москвы к переговорам. Однако в префектуре и мэрии не хотят ничего слушать и охраняют градостроительные планы как военную тайну. «Мне удалось найти ответ на вопрос, почему Собянин проявляет такое упорство в строительстве Северного Дублёра Кутузовского проспекта и для кого он, собственно, строится, — написал в ФБ известный московский активист Иван Рожков‎ для группы Спасём парк на Ивана Франко. -Ответ прост: Сергей Семёнович Собянин строит эту дорогу ДЛЯ САМОГО СЕБЯ. Чтобы убедиться в этом, достаточно навести справки о местах его проживания. Если вы перейдёте по ссылке, то узнаете, что квартира Собянина находится на улице Рочдельской, 12 (метро Краснопресненская), что в нескольких минутах езды от начальной точки Северного Дублёра. А загородная резиденция мэра находится в посёлке Молодёново на пересечении Рублёво-Успенского и 2-го Успенского шоссе, куда проще всего попасть с Северного Обхода Одинцова, который является прямым продолжением Северного Дублёра со стороны Московской области. Итак, всё становится на свои места: градоначальник просто решил облегчить себе дорогу на дачу и с этой целью будет вырубать наш парк на Ивана Франко и рощу на Кутузовском проспекте. И он будет строить ее, ведь бюджет Москвы ломится от денег».

Что интересно: никакой реакции мэрии на это заявление не последовало, хотя общественный резонанс огромный – и надо либо спасать репутацию градоначальника и доказывать, что проект дублера создавался в интересах всего московского и федерального чиновничества, либо признавать затею ошибкой и корректировать ее таким образом, чтобы избежать массовой вырубки деревьев и ухудшения жизни миллионов москвичей.

— И все же складывается ощущение, что власти Москвы сами не хотят строить этот дублер, — дает им шанс Дмитрий Пилин. – Возможно, они ждут команды, когда федералы отменят проект. Само время показало, что он не нужен: коронавирус – удаленная работа – дороги оказались свободны, по Кутузовскому хоть пешком ходи. Перестраивайтесь! Развивайте общественный транспорт. Людям нужны парки, а не скоростные трассы в ста метрах друг от друга.

Инициативные группы жителей Западного округа создали Петицию против платного дублера Кутузовского проспекта, адресованную президенту Путину, — За два дня ее подписали более 7000 человек.

КОММЕНТАРИЙ ОЛЕГА КАЗЕНКОВА,

члена совета Московского отделения партии «Справедливая Россия», юриста, координатора движения «Дублеру нет»:

— Дублер — это не афера, это обычный коммерческий проект, и он подразумевает, что:

1. подрядчик АО «Новая концессионная компания» заработает на стройке,

2. если в дальнейшем будет не хватать денег на обслуживание платной трассы федерального значения, то согласно Концессионному соглашению, выпадающие доходы компании будет доплачивать город из своего бюджета. Бизнес- интересы проекта очевидны, чего не скажешь о его социальной значимости.

Но если дороги строят, значит, это кому-нибудь нужно — ведь не строят же по два дублера, один из которых платный, скажем, для шоссе Энтузиастов? Более того, в Москве вообще нет ни одной дороги, ведущей на восток (хотя геополитически было бы правильно развивать это направление), зато много дорог, ведущих на запад. Судя по карте, на которой северный дублер упирается почти прямо в «Сити», обслуживать новая трасса будет, скорее всего, бизнесменов и чиновников, предпочитающих селиться поближе к Путину, но не желающих стоять в пробках из-за перекрытия дорог во время его проезда на работу. И они готовы за это платить, как платят сейчас за областной северный обход, чтобы постараться успеть на службу. Только если сейчас они выезжают с него прямо в пробку на МКАД, то теперь будут стоять на выезде с северного дублера в районе «Сити». А также встанет все Третье кольцо.

У СДКП есть только 1(один) адекватный участок – это от Сити до Парка Победы. Далее СДКП сближается с Кутузовским проспектом и идет параллельно ему до Рублевского шоссе. на расстоянии каких-то 150 — 200 метров (на таком расстоянии магистрали друг от друга не строят), т.е. половина магистрали (где надо вырубать парки, сносить мост, строить мост и эстакады) просто бессмысленна. Поэтому нужно просто соединить участок от Сити с Кутузовским пр. и вопрос с авантюрой СДКП будет закрыт. Соответственно не придется

уничтожать яблоневый сад;

строить мост через Минскую ул.;

сносить Рублевский мост;

вырубать рощу на Кутузовском;

строить эстакаду возле ст. Кунцево;

вырубать парк на И.Франко;

строить эстакаду через эстакаду (СЗХ) на уровне 10 этажа;

переносить коммуникации;

тратить огромные деньги и 7-10 лет на стройку.

Теперь представим, если бы проект удалось реализовать, какой была бы выгода? Вся разница — 1,5 км!, — на столько получится ближе по СДКП, чем если ехать по Кутузовскому. Весь эффект дублера – 1,5 км, т.е. 1 минута (при скорости 90 км/ч). Дно и позор. (Для сравнения, чтобы попасть с одной стороны Кутузовского на другую, жителям надо проехать больше).

Люди, кстати, занимают вполне конструктивную позицию: они не просят отменить проект, но хотят скорректировать его таким образом, чтобы избежать массовой вырубки деревьев. Это вполне возможно, и граждане готовы с документами на руках доказать обоснованность своего предложения чиновникам.

Прогноз. Сейчас все зависит от жителей. В Можайском районе встали на дыбы, и трассу перенесли от них подальше. Сейчас у нас три района под ударом, и три затронуты. Я бы не стал исключать народное возмущение. И пока стройка не запущена, остается возможность соблюсти баланс интересов, не стравливать жителей и власть. Есть гораздо лучшее приложение бюджетных денег.

ОТ РЕДАКЦИИ

По законам жанра редакция должна представить все точки зрения на проект Северного дублера Кутузовского проспекта. «Новые Известия» неоднократно запрашивали заказчика строительства – Правительство Москвы, чтобы ,что называется, из первых уст рассказать москвичам о преимуществах платной дороги, призванной, по официальной версии, улучшить транспортную доступностьрайонов Дорогомилово, Фили Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

С ростом протестов москвичей «НИ» приглашали мэрию к конструктивному диалогу о судьбе проекта, задавали вопросы, почему выбрана именно такая планировка трассы, возможны ли коррективы в интересах граждан, опасающихся ухудшения условий своей жизни. Ответов редакция не получила, предложение к диалогу было проигнорировано мэрией. Точно также игнорируются запросы инициативных групп и муниципальных депутатов названных районов. В лучшем случае, приходят отписки из Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, что «проект находится в работе», либо, как следует из ответа Департамента строительства Москвы, (запрос «НИ» был о вырубке исторической рощи под пункт сбора денег на «дублере», — «за этот участок отвечает АО «Новая концессионная компания» .

Можно было бы в очередной раз посетовать на привычный для чиновников мэрии стиль общения с москвичами – через губу и не проявляя интереса к существу проблемы. Но в случае с «дублером» они, похоже превзошли сами себя и укрепили подозрение, что вокруг проекта не все чисто, и властям есть что скрывать от жителей. Напомним, в конце 2018 года москвичи из-за тумана вокруг трассы и невозможности ознакомиться с государственной экологической экспертизой проекта, дошли до Верховного суда. Заявители требовали отменить планировку трассы, выступали против вырубки зеленых насаждений и указывали на отсутствие экологической экспертизы. Иск не был удовлетворен, несмотря на то, что запрошенная судом госэкспертиза так и не была представлена мэрией. Ее не показывают ни специалистам, ни жителям до сих пор, просто отмалчиваясь на все законные требования граждан. Московские власти считают это нормой, также как неинформирование о нынешнем состоянии проекта и строительства трассы. Как развернуть чиновников лицом к народу и заставить отчитываться за свои дорогостоящие и весьма сомнительные идеи? После семилетних безуспешных попыток выйти на диалог, Инициативная группа районов ЗАО создала петицию, адресованную Президенту Российской Федерации Путину. «Новые Известия» присоединяются – в петиции содержатся все вопросы, которое наше СМИ безответно адресовало правительству Москвы, а теперь, возможно, на них ответит правительство РФ. В том числе, о наличии у «Новой концессионной компании» государственной экологической экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания на переустройство улично-дорожной сети в Западном округе Москвы. « НИ» также настаивают на проведении проверки Контрольно-Счетной палатой эффективности и целевого расходования средств бюджета города Москвы на неоднократное с 2012 года проектирование и перепроектирование ППТ СДКП. А также, считаем, необходима проверка законности конкурса на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатации на платной основе «дублера», проведенного для одного участника –АО «Новая концессионная компания» и в итоге ставшего победителем. Надеемся также, что министерство природных ресурсов РФ и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверят ряд постановлений правительства Москвы на соответствие федеральному законодательству и вынесут решение, запрещающее московским властям продвигать проекты, направленные на снижение жизненного уровня москвичей и уничтожение благоприятной окружающей среды.

Людмила Бутузова