Скандалы: Не нужно золота ему

31.07.2020, 10:11, Разное

Зачем Центробанк России стимулировал экспорт драгоценного металла

Весной этого года доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи трубопроводного газа. Означает ли это, что страна распродает золотой запас? О том, что происходит на рынке драгоценных металлов, рассказывает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Экспорт российского золота взял важный рубеж: доходы от него впервые превысили суммарную выручку от продаж за рубеж трубопроводного газа. Что же происходит на золотых рынках страны и мира?

На фоне беспрецедентной по своим масштабам накачки мировых рынков, прежде всего американского, ликвидностью в попытке восстановить падающий спрос, пострадавший в результате карантинных действий правительств большинства стран мира, спрос на физическое золото достиг небывалых размеров. Собственно номинальная цена превысила в понедельник предыдущие рекорды и установила символический для нашей страны уровень в $1945 за унцию.

Технический анализ указывает на то, что уровни в $2000 и даже $2500 за унцию больше не представляются такими уж недостижимыми. Риск глобальной инфляции и обвала стоимости финансовых активов становится все более явным, при этом все больше и больше инвестиционных банков советуют своим клиентам вкладываться в золото, отмечая вероятность сохранения отрицательных реальных ставок доходности в большинстве государственных бумаг стран развитого мира.

При этом традиционный контраргумент против устойчивого тренда увеличения стоимости золота — значимое превышение текущих цен над уровнем себестоимости — временно перестает работать, так как пандемические риски и связанные с ними карантинные мероприятия охватили большое число добывающих стран. Таким образом складывается картина ажиотажного спроса на металл, предложение которого еще и сокращается на фоне нынешних экономических сложностей.

На этом фоне ЦБ РФ отказывается с апреля 2020 года покупать золото, которое он активно накапливал последние 7 лет. При этом поставка золота на экспорт из России стала выгоднее продаж отечественным коммерческим банкам, традиционно покупающим золото у добывающих компаний, которые у них кредитуются. Результат не заставил себя долго ждать — только в апреле 2020 года из России вывезено 41,8 т золота на $2,2 млрд.

Физический объем экспорта металла в 14 раз превысил апрельские поставки 2019 года. С учетом майских поставок, оказавшихся существенно ниже апрельских (20,7 т) общий экспорт золота из России за 5 месяцев 2020 года составил 96,5 т на сумму $5,1 млрд. Для сравнения, за весь 2019 год из России вывезено 123,6 т золота стоимостью $5,7 млрд.

Некоторые — хотя и не слишком авторитетные — комментаторы (например, 1, 2) начали говорить о фактической распродаже золотых запасов России на фоне растущих рисков обесценения доллара США. Однако подобные спекуляции как минимум преждевременны. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила 24 апреля 2020 года о том, что о начале распродажи золотого запаса говорить не приходится, — у страны достаточно валютных запасов для поддержки импорта и краткосрочного долга в иностранной валюте.

В то же время отказ от закупок золота объяснялся желанием поддержать доходы экспортеров, которые существенно сократились после падения цен на нефть и газ. В результате доходы от экспорта российского золота во втором квартале превысили выручку от экспорта российского природного газа. С учетом падения поступления в страну экспортной выручки, отказ от закупок золота ЦБ позволил привлечь в страну дополнительную валюту, в результате чего удалось снизить спекулятивное давление на рубль в период экстремально низких цен на углеводороды на мировых рынках, вызванных карантинными мерами планетарного масштаба.

Что касается российских производителей золота, то судя по вышеназванным цифрам, они смогли в полной мере переключиться на поставки металла за рубеж, что позволило им продолжить работу в этот сложный период. Безусловно, в начале карантина отмечались определенные трудности с поставками металла потребителям на фоне резко сократившегося авиационного сообщения, однако позже было организовано специальное авиасообщение, которое позволило стабилизировать поставки.

Существует ли опасность для золотовалютных запасов страны? На текущий момент подобный риск не просматривается. Во-первых, объем запасов российского золота составляет 2300 т, стоимостью $130,8 млрд — это 23% совокупного объема резервов страны, что является очень высоким показателем по сравнению с ЦБ других стран. Во-вторых, добыча металла в России продолжает расти. Так, в 2019 году его производство составило 343,5 т (+9,3% к уровню 2018 года), при этом в России наконец прижилась технология автоклавного выщелачивания золота из упорных руд, которая обещает вовлечение большого количества ранее не используемых месторождений в экономический оборот. В-третьих, высокие цены делают рентабельными отработку даже наиболее бедных месторождений, что позволяет отдельным производителям, пользуясь хорошей конъюнктурой, отрабатывать наименее перспективные участки с положительной рентабельностью.

Будет ли золото всегда дорожать? История показывает, что нет. Во-первых, волатильность на этом рынке всегда довольно высокая, поскольку объем его в разы уступает нефтяному и рынкам промышленных и сельскохозяйственных товаров. Во-вторых, высокая цена заставляет все новых игроков искать счастья в «золотой лихорадке», а современные технологии добычи позволяют отрабатывать даже самые трудноизвлекаемые и бедные запасы. В-третьих, развитие электронных денег и новых отраслей промышленности будет активно переманивать инвесторов из надежного металла в более доходные инструменты инвестирования. Кроме того, все большая ориентация инвесторов на экологичность инвестиций может поставить серьезные вопросы перед золотодобывающей отраслью.

В связи с этим решение ЦБ о фактическом стимулировании экспорта золота из России можно назвать своевременным. Главное, чтобы полученные средства тратились на модернизацию отечественной экономики. Возможно, российский регулятор, как и начитавшийся Адама Смита герой Пушкина, умеет «судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет».

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Максим Худалов