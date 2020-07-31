Количество фальшивок в Ярославской области сократилось

31.07.2020, 10:15, Детали

Теги: Бизнес, Происшествия

Во 2 квартале в регионе сократилось количество поддельных денег.

По информации ярославского отделения Банка России, в банковской системе области во 2 квартале 2020 года было выявлено 62 поддельных денежных знака Банка России. Это на 27 меньше, чем в 1 квартале этого года.

Лидерами остаются подделки номиналом 5000 рублей: во 2 квартале их было выявлено 45 шт. (в 1 квартале – 81). Поддельных тысячерублевых банкнот обнаружено 11 шт. (кварталом ранее – 6). Также выявлена одна фальшивка номиналом 2000 рублей, одна пятисотрублевая и четыре сторублевые. Кроме того, во 2 квартале обнаружена одна поддельная иностранная банкнота – 50 долларов США.

– Мы рекомендуем жителям области отдавать предпочтение безналичным способам оплаты товаров и услуг, пользоваться картами. Это однозначно убережет от попадания в их руки поддельных денежных знаков. В регионе продолжается динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в торгово-сервисной сети, что способствует решению проблемы, – рассказала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.