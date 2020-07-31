 

В ВДВ на вооружение поступят скоростные багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»

31.07.2020, 10:09, Разное

В подразделения ВДВ «легкого типа» в скором времени начнутся поставки скоростного багги, созданного на платформе бронеавтомобилей «Стрела». Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, отметивший, что потребность в легкой и быстрой технике была подтверждена на учениях «Центр-2019».
Работы по созданию легкового багги «Стрела» еще продолжаются, но уже известны некоторые его характеристики. Так, максимальная скорость передвижения транспортного средства составит 155 км/ч. Кроме того, у багги отсутствует броня, что делает его уязвимым перед огнем противника, но благодаря высокой маневренности его удастся использовать для выполнения ряда задач.

Так, по словам Андрея Сердюкова, багги «Стрела» не собираются использовать на передовой, поскольку из-за слабой защиты их могут быстро уничтожить. Транспорт намерены применять в качестве средства разведки, для быстрого проникновения на территорию врага или монтажа вооружений.





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