Личное: Лицемерные твари

31.07.2020, 10:02, Разное

После вчерашнего поста, в котором я рассказала о чудовищном убийстве в Башкирии, куриц просто порвало пополам.

Да как ты смеешь! Да он — псих! Да я не покажу ему свой телефон!

Ну, примерно так визжали счастливые жёны и матери, имеющие аккаунты в соцсети для эскортниц.



Фото: Соцсети

Давайте поговорим предельно откровенно? Мы ведь сможем, верно?

Этим курам было совершенно пофиг на то, что я написала. Они увидели суть — да, я осуждаю тех, кто заводит шашни, находясь в браке.

И неважно, кто это — женщина, мужчина, разницы нет.

«Изменяешь? Делай это открыто. Брак — не то место, где такое можно скрывать. Иначе всё закончится очень печально — вот, как в Башкирии, когда одному из супругов срывает башню.

И — нет, не надо вопить, что я оправдываю убийцу. Я его осуждаю, но муж, как и жена, имеют полное право рассчитывать на половую верность.

Иначе зачем находиться в браке? Хочешь переписываться с любовниками-любовницами? Так разведись».

Есть что скрывать в телефоне? Ну, извини, дорогой, иди-ка ты на… В общем, иди далеко.

Моя позиция не означает, что я бы полезла что-то там проверять и читать. Но точно так же меня, как и любого нормального человека, напрягло, если бы от меня что-то скрывали.

Вот вам пример дрессировщика и писателя, ответьте: что должна сделать его жена, когда он написывал сербским женщинам?

Правильный ответ: узнав, развестись.

Почему?

Да потому, что брак — это состояние доверия, а не совместная ипотека.

Нет доверия? В половую дыру ипотеку, совместно нажитое, удобства и все остальные причины!

Куры, возмущённые моим мнением — правильным мнением! — стали вопить, что я неправа.

Ну, ещё бы! Как протекает жизнь курицы? Сначала женят насильно оладушка по залёту, потому что пришла пора ей рожать. Затем загоняют несчастного в ипотеку, а потом за его спиной трахаются на столе в своей бухгалтерии.

Нет, я курицу в этот момент понимаю — как можно любить чмошника с танчиками? Но извини, дальше ошибка: если муж не устраивает — разведись и е2е4 конём!

Но — нет! Разводиться не хочется, правда? Пусть ипотеку он платит, а ты — в статусе прекрасной жены, просиживаешь жопу в своём вконтактике. Тем более, что тот, с кем курица трахается, точно не женится на такой, как она.

А теперь я покажу вам комментарий нормального человека, который понимает, о чём был вчерашний пост:

«Сколько много у нас людей против проверки телефона. У меня муж знает мой пароль , а я его. Я поставила пароль не от мужа, а от ребенка и других людей. И если я поменяю свой пароль, то обязательно скажу ему новый. И он , как и я , никогда не проверяли переписку».

Ну, что мы видим? А видим мы — нормальный брак, в основе которого лежит доверие. То самое доверие, когда нечего скрывать от мужа или жены.

Он за твоей спиной не трахается в оупен-спейсе. Ты — не обсуждаешь с подругой, какой он козёл.

И ведь я специально подчеркнула, хотя это всем очевидно, что осуждаю психа, который нашинковал жену. Но курицы видят только то, что им хочется — с какого перепугу они решили, что я оправдываю убийцу?

А я знаю, с какого — они просто лицемерные твари. Им моя хрестоматийная правда очень уже неприятна.

Не могут они признаться, что считают нормальным вести переписку со своими трахалями за спиной у мужа. Они ведь прекрасные жёны и образцовые матери, которых, правда, с радостью совокупляют турецкие аниматоры в кустах.

Давайте полностью абстрагируемся от всех примеров: и от жены в Башкирии, и от сербских моделей. Ответьте честно теперь на два простейших вопроса:

1) что вы скрываете от супругов?

2) с какой целью вы находитесь в браке?