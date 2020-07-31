Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

31.07.2020, 9:53, Разное

Ученые изучили действие на организм инъекций ботокса. Оказалось, что уколы красоты способны уменьшать состояние депрессии.

Такой вывод сделали исследователи из США, изучавшие влияние инъекций ботулотоксина в область лба. Для этого специалисты Калифорнийского университета провели анализ базы данных порядка 40 тысяч пациентов. У людей, прибегавших к помощи препарата, подавленность и депрессивные состояния наблюдались существенно реже, в некоторых случаях на 88%, чем у тех, кто получал другое лечение.

Пока эксперты установили эффект антидепрессанта у уколов только в лобовую зону. Дальнейшие исследования помогут разработать оптимальную методику лечения подобных расстройств.

Ботокс создается из бактериальных токсинов и используется не только для устранения морщин, но и для устранения головной боли, особенно при мигрени. Также помогает препарат при недержании мочи, повышенной потливости и мышечных спазмах.