 

«Папа хотел мальчика, но родилась я»: Лера Кудрявцева поделилась детскими воспоминаниями

31.07.2020, 9:53, Разное

Лера Кудрявцева поделилась воспоминаниями из девства. Как оказалось, отец знаменитости хотел сына, поэтому воспитывал дочь соответствующим образом.
На странице Леры Кудрявцевой в Instagram появился архивный снимок. На нём будущей телеведущей 17 лет. Девушка одета в джинсы, пиджак из такого же материала, байкерские ботинки, а также чёрную бандану. Образ дополнили крупные украшения: серьги, браслет, кольцо, а также чёрный кожаный ремень.

Под фотографией Кудрявцева пояснила о своём детстве. «Папа хотел мальчика, но родилась я. Мама хотела назвать меня Настей, но папа пошёл и записал «Валерия»», – поделилась ведущая.

Она также призналась, что в юном возрасте не любила своё имя. Видимо, причиной этому послужило неприятное прозвище «Лера – Холера».
Артистка считает, что причиной её дружбы с мужчинами стало детство и взаимоотношения с отцом.

«Мир мужчин мне всегда был более понятен», – заявила Кудрявцева и продолжила свой пост историей, которая произошла с ней во время охоты с отцом.

Знаменитость отметила: именно папа был тем человеком, который учил её играть в шахматы, водить машину и постоять за себя. По словам актрисы, в юности она была настоящей хулиганкой и даже дралась с парнями.

«Вот вспоминаю детство, и как будто это не я, а какая-то другая малознакомая мне девочка», – пояснила телеведущая.





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