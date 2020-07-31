Ученые из РФ изучат генезис коронавируса

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31.07.2020, 9:53, Разное

Ученые из РФ намерены изучить процессы взаимодействия коронавируса с клетками организма человека. Это исследование будет проведено специалистами НТУ «Сириус» в Сочи.
На эти цели специалисты получили грант, рассчитанный на два года. В результате может быть создан препарат на основе белков и пептидов, который станет блокировать на клеточном уровне проникновение коронавируса. Соответствующей информацией поделился академик РАН Сергей Недоспасов.

Тестирование препаратов будет проведено на генномодифицированных грызунах. В их геном специалисты введут человеческие гены, чтобы появилась возможность смоделировать протекание COVID-19 у человека.

Впервые о новом типе коронавирусной инфекции стало известно в декабре прошлого года. Ее вспышка произошла на крупном рынке китайского города Ухань. Из-за быстрого распространения заболевания 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По данным организации, всего в мире официально подтверждено свыше 17,2 миллиона случаев COVID-19. 10,1 миллиона пациентов выздоровели, 671 тысяча скончались.





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