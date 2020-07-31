Обвиненный в изнасиловании северокорейский перебежчик сбежал из Южной Кореи на родину

31.07.2020, 9:53, Новости дня

Командующий 2-й дивизией морской пехоты генерал-майор южнокорейской армии Пэк Кен Сун будет уволен за инцидент с побегом на территорию КНДР северокорейского перебежчика, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов РК по итогам расследования инцидента в пятницу заявил, что командующий 2-й дивизией морской пехоты, в зоне ответственности которой произошел побег, будет уволен, а командирам корпуса морской пехоты и столичного армейского корпуса будут вынесены серьезные предупреждения, передает РИА «Новости».

КНДР 26 июля заявила, что сбежавший три года назад в РК человек незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля и позже был задержан с подозрением на COVID-19 в северокорейском Кэсоне, после чего город был изолирован на карантин, а на территории ввели режим ЧС.

Мужчина 20-30 лет по фамилии Ким прибыл в РК в 2017 году и в июне стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой. На его арест был выдан ордер, и он сбежал обратно в КНДР.

Считается, что он переплыл границу, стартовав с пограничного острова Канхвадо у западного побережья РК. Остров отделен от территории КНДР впадающей в океан рекой Ханган. Ким пролез через водосбросный канал под заграждениями из колючей проволоки, чтобы избежать столкновения с южнокорейскими пограничниками. Позже стало известно, что подготовка, пересечение границы и момент его прибытия на северокорейскую территорию были семь раз запечатлены на камерах слежения и оборудовании южнокорейских пограничников, но никто из них тогда не обратил на него внимания.

Так, Ким попал на камеры слежения утром 17 июля, когда посетил остров Канхвадо, на следующий день вечером он снова приехал туда же, в район, где находятся пограничные заграждения. Военнослужащий из местного подразделения сообщил, что видел свет фар его такси, но не усмотрел в этом ничего подозрительного. 19 июля примерно в 02.34 Ким был заснят неподалеку от входа в дренажный тоннель. Позже армейские камеры засекли, предположительно, его тело, плывущее по каналу и затем его, выходящего из воды уже на северокорейской стороне реки.

Военные объяснили ситуацию с камерами особенностью пограничных подразделений, которые сосредоточены на наблюдении лишь за стороной КНДР и не увидели ничего подозрительного в мужчине, который в то время готовился к побегу.



