 

Автоновости: Компания Nissan анонсировала новый седан V-Drive

31.07.2020, 9:35, Новости дня

Компания Nissan анонсировала скорый выход новой модели под названием Nissan V-Drive.

Вместе с тем специалисты обнаружили, что под новым именем подразумевается актуальное исполнение седана Versa. В настоящее время автомобиль активно продается в США и Латинской Америке. На фоне того, что спрос на японский седан остается достаточно высоким, планируется распространить продажи на рынок Бразилии. Вместе с тем разнообразие комплектаций Versa может несколько уменьшиться.

Напомним, в базовой версии автомобиль получил аудиосистему, кондиционер, 15-дюймовые диски, а также подушки безопасности. Под капотом установлен 1-литровый бензиновый агрегат на 77 л.с. мощности. Также поступит комплектация с 1,6-литровой установкой на 111 л.с. мощности. Модель имеет механическую трансмиссию или вариатор в разных комплектациях.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Представлен макет первой российской многоразовой ракеты легкого класса «Крыло-СВ»

30.06 / Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

28.07 / Прокуратуре могут вернуть право возбуждать дела

25.07 / Вакцинацию от коронавируса решили сделать добровольной

28.07 / Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет конвейер в следующем году

30.07 / После нападения женщины на девочку на детской площадке в Петербурге начата проверка

29.06 / Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

28.07 / Университет штата Калифорния вводит обязательный курс по социальной справедливости

25.06 / Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

29.07 / Мутаций коронавируса в РФ не выявили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска