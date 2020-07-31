Автоновости: Компания Nissan анонсировала новый седан V-Drive

31.07.2020, 9:35, Новости дня

Компания Nissan анонсировала скорый выход новой модели под названием Nissan V-Drive.

Вместе с тем специалисты обнаружили, что под новым именем подразумевается актуальное исполнение седана Versa. В настоящее время автомобиль активно продается в США и Латинской Америке. На фоне того, что спрос на японский седан остается достаточно высоким, планируется распространить продажи на рынок Бразилии. Вместе с тем разнообразие комплектаций Versa может несколько уменьшиться.

Напомним, в базовой версии автомобиль получил аудиосистему, кондиционер, 15-дюймовые диски, а также подушки безопасности. Под капотом установлен 1-литровый бензиновый агрегат на 77 л.с. мощности. Также поступит комплектация с 1,6-литровой установкой на 111 л.с. мощности. Модель имеет механическую трансмиссию или вариатор в разных комплектациях.