 

Туберкулезная палочка убивает себя из-за встроенной «системы самоуничтожения»

31.07.2020, 9:30, Разное

Британские исследователи выяснили, что туберкулезная палочка может уничтожить сама себя из-за т.н. «системы самоуничтожения», которая защищает бактерию от возникновения опасных мутаций или проникновения вирусов. Результаты нового исследования появились в журнале Science Advances.

Механизм работы «системы самоуничтожения» заключается в том, что в туберкулезной палочке вырабатывается белок MenT. Он мог бы убить бактерию, но его подавляет антитоксин MenA. По словам сотрудника Даремского университета Тима Блоуэра, если принудительно активировать MenT или нарушить баланс между токсинами и антитоксинами, то туберкулезная палочка фактически ликвидирует сама себя.

В дальнейшем исследователи планируют более подробно изучить структуру белков MenT и MenA в рамках создания новых препаратов от туберкулеза. На сегодняшний день одним из самых эффективных средств является вакцина БЦЖ. Проблема заключается лишь в том, что появляются новые штаммы возбудителей туберкулеза, из-за чего некоторые препараты перестают с ними справляться.





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