Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью

31.07.2020, 9:30, Разное

Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью. Под капотом модели будет расположен трехлитровый V6 с турбонаддувом, способный выдавать 355 лошадиных сил.

Известно, что в Acura TLX Type S будет установлена 10-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач. Также сообщается о наличии полноприводной системы Super Handling. Продажи суперкара начнутся весной следующего года, но увидеть его можно будет на соревнованиях Pikes Peak 2020 Hill Climb.

Представители компании Honda утверждают, что новинка представляет собой прототип, находящийся за стадии доработки. TLX 2021 года специалисты собрали на базе новой платформы Acura. Спереди модель получит двойные поперечные рычаги, за счет измененной компоновки улучшится процесс управляемости.

TLX Type S оснастили черными декоративными элементами вокруг радиаторной решетки. Автомобиль можно будет узнать по заднему спойлеру, переднему сплиттеру и диффузору. Все эти элементы производитель решил сделать из карбона. В салоне размещено рулевое колесо с плоским сектором, оформленное в спортивном стиле. О стоимости транспортного средства пока ничего не говорится.