 

Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью

31.07.2020, 9:30, Разное

Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью. Под капотом модели будет расположен трехлитровый V6 с турбонаддувом, способный выдавать 355 лошадиных сил.
Известно, что в Acura TLX Type S будет установлена 10-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач. Также сообщается о наличии полноприводной системы Super Handling. Продажи суперкара начнутся весной следующего года, но увидеть его можно будет на соревнованиях Pikes Peak 2020 Hill Climb.

Представители компании Honda утверждают, что новинка представляет собой прототип, находящийся за стадии доработки. TLX 2021 года специалисты собрали на базе новой платформы Acura. Спереди модель получит двойные поперечные рычаги, за счет измененной компоновки улучшится процесс управляемости.

TLX Type S оснастили черными декоративными элементами вокруг радиаторной решетки. Автомобиль можно будет узнать по заднему спойлеру, переднему сплиттеру и диффузору. Все эти элементы производитель решил сделать из карбона. В салоне размещено рулевое колесо с плоским сектором, оформленное в спортивном стиле. О стоимости транспортного средства пока ничего не говорится.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Михаил Казаков из «Папиных дочек» оказался в инвалидном кресле

29.06 / Число безработных в России с апреля выросло в 3,5 раза

14.07 / Астрономы впервые обнаружили вокруг массивной звезды спиральные потоки вещества

03.07 / Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актер отказался признавать вину в ДТП

30.07 / В Челябинске загорелся недостроенный отель

28.07 / Высоцкий на взгляд православного монаха

22.07 / Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

23.07 / Собянин рассказал, планируется ли в Москве новый карантин

08.07 / Сафронова подозревают в передаче Чехии данных о военном сотрудничестве России

02.07 / Мнение: Макарушка женился вновь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска