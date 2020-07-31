 

По факту крупного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму возбуждено второе дело

31.07.2020, 9:12, Новости дня

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности – по факту ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Крыму, в результате которого погибли девять человек.

«Главное следственное управление (СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю) возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее уголовное дело было возбуждено МВД по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Напомним в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом с прицепом. В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса. Водитель грузовика не пострадал. По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей. 





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