 

Компания Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

31.07.2020, 9:30, Разное

Американская компания Apple сделала официальное объявление о задержке выхода Phone 12. О переносе старта продаж заявил финансовый директор Лука Маэстри.
Купертиновцы обнародовали отчет о результатах профдеятельности в третьем квартале нынешнего года. Отмечается, что Apple завершила этот период лучше, чем прогнозировали некоторые аналитики. В рамках конференции прозвучало заявление о том, что продажи iPhone 12, презентация которого запланирована на сентябрь, переносятся на несколько недель. Не исключено, что этому поспособствовала пандемия коронавируса.

Это значит, что линейка новых смартфонов может быть официально запущена не раньше октября. Что касается презентации устройств, то дату производитель огласит дополнительно.

27 июня завершился третий квартал финансового года. Доход компании Apple в данном периоде составил 59,7 миллиарда долларов. Отмечается, что показатель превысил прошлогодний на 11%. Чистая прибыль, в свою очередь, увеличилась на 12% до 11,253 миллиарда долларов.





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