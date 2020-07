Мнение: Как экономика влияет на модную бижутерию

Германия, столкнувшись с политическими и экономическими проблемами, изобретает украшения из недрагоценных материалов. Такие события, как крах фондового рынка Уолл-стрит в 1929 или Вторая Мировая война, создают глобальный экономический эффект, при котором материалов для ювелирных изделий становится мало, но жажда их никогда не утихает.

Последствием войн ХХ века стало то, что ювелирные изделия претерпели отход от своих традиций из-за радикальных изменений в обществе. Женщины стали более независимыми и принялись покупать себе украшения сами, вместо того, чтобы получать их от мужчин, как повелось веками. Это кардинально меняет рынок.



Lucky Animals, van cleef & arpels

Перевод на коленке shakko. Фрагмент статьи "History of Jewelry in Fashion", автор Anna Beatriz Chadour-Sampson

Промышленная революция и бижутерия

Особенно эффект от изобретений Промышленной революции и подъема среднего класса очевиден в британских украшениях (18-19 век). Этот слой подражал драгоценностям аристократии, но вместо бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов использовались такие минералы, как аметист, хризопраз, турмалин, бирюза, а также прочие заменители.

Украшения из бисера были весьма трудоемкими, однако будучи недорогим материалом, заменяли дорогой жемчуг.

Гарнитур из бисера, начало 19 века, Bonham's



Подобно одежде, украшения делили на вечерние и повседневные. Полная парюра, включавшая ожерелье, браслеты, брошь и серьги, предназначалась для парадных вечерних мероприятий. Полупарюра (demi-parure) — брошь и соответствующие ей серьги — годилась для дневных занятий.

Чрезвычайно популярными были сентиментальные украшения — дары любви, послания дружбы, локоны возлюбленных или умерших: все это вставлялось в украшения.

Свежеобретенное богатство позволило среднему классу путешествовать. Вскоре после этого были изобретены украшения-сувениры: pietra dura из Флоренции, кораллы из Неаполя, микромозаики из Рима, а также псевдоисторические вещи из Египта, Ассирии, Кельтских островов. В дело пошли не только археологические артефакты и экзотические сувениры, но и Средневековье и Ренессанс.

Гарнитур с флорентийской мозаикой, сер. 19 века, Bonhams



Ко 2-й пол. XIX века все ювелирные дома, знаменитые сегодня, уже имели филиалы в европейских столицах: украшения стали делом глобальным.

Инновации ХХ века

Путь к модернизму в ювелирном искусстве начался на рубеже ХХ века, в период belle Époque, когда царили настроения обновления и — предметов роскоши на заказ. Париж и его Выставка 1900 года определили новое эстетическое движение. Украшения стали средством выражения эмоций, а крылатые женщины стали символом эмансипации (не нашла, о чем это она вообще — shakko.). Природа истолковывалась метафорически: такие темы, как рождение, смерть, возрождение выражались посредством растений на разных стадиях своей жизни.

Основу для ювелирных художников ХХ века заложил Рене Лалик, представив новые комбинации материалов, например, драгоценное золото с обычным стеклом.

В 1890-е Лалик перешел от драгметаллов и камней к стеклу (see Lalique timeline)



Бриллианты использовали скудно, эмаль plique-à-jour просвечивала, опалы мерцали и переливались — материалы почти дематериализовались. По контрасту, серебро с эмалью и несколькими видами драгоценных камней определили Jugendstil в Германии и Венский сецессион в Австрии, оба сводившие природу к стилизованным геометрическим формам. Liberty & Co. в Лондоне предпочла вдохновляться кельтами, а Георг Йенсен в Дании — более скульптурным отражением природы.

Designed by Archibald Knox for Liberty & Co (source)



К 1910 году появились платиновые украшения в стиле Людовика XVI с бантиками, кисточками и гирляндами, возникли тонкие, почти невидимые оправы и линейные узоры. Костюмы «Русских балетов» в Париже вдохновили яркие цветовые сочетания в ювелирных изделиях: изумруды с сапфирами, бирюзой и кораллами.

Решительные инновации в ювелирном деле были жестко остановлены Первой мировой войной.

Многие вдовы были вынуждены устроиться на работу ради выживания; одежда и прически стали кэжуал, украшения тоже.

В золотые 1920-е элегантный образ жизни и бурлящая роскошь снова проснулись, что отразилось в драгоценностях того времени. Бриллианты и цветные камни складываются в стилизованные композиции контрастных цветов, напоминающие такие художественные течения, как кубизм, de Stijl и футуризм. Снова внимание ювелиров привлекает экзотика Африки и Древнего Египта.

Подвеска, by Georges Fouquet, 1925, Christie's



Cartier Peacock Necklace, 1920's



Германия, столкнувшись с политическими и экономическими проблемами, следует художественной философии школы Баухаус, и разрабатывает украшения из недрагоценных материалов, таких, как хромированная латунь. Печальные события, в числе которых крах фондового рынка Уолл-стрит в 1929 или Вторая Мировая война, создают глобальный экономический эффект, при котором материалов для ювелирных изделий становится мало, но жажда их никогда не утихает.

Последствием войн ХХ века стало то, что ювелирные изделия претерпели отход от своих традиций из-за радикальных изменений в обществе. Замужние дамы больше не держат прислугу, а молодые люди учатся быть самодостаточными. Как и мода, дизайн украшений следует за поворотами молодежной культуры. Женщины стали более независимыми и принялись покупать себе украшения сами, вместо того, чтобы получать их от мужчин, как повелось веками. Никогда прежде украшения не были такими разнообразными и такими не зависящими от моды в одежде.

В 1950-1960-х годах тоска по роскоши нашла свое воплощение в Голливуде с его выдуманным миром, норковыми манто и изобилием бриллиантов.

В этот период европейские ювелиры экспериментировали с золотыми поверхностями, создавая нетрадиционные оправы и, таким образом, превращая ювелирное искусство в свободную форму искусства.

Tiffany and Co



Начиная с 1960-х ювелирное искусство приобретает почти революционный характер, когда самостоятельные ювелиры в своих мастерских смело вступили на путь современного искусства. К 1980-м они сломали все существующие границы размеров и материалов, и использую все, начиная от золота и заканчивая резиной и бумагой.

В начале XXI века украшения сильней, чем когда бы то ни было в мировой истории, отражают настроения и чувства своего владельца, его любимые цвета, вкус, понимание искусств — и наконец, его неповторимость.

The Dupont Ruby, Christie's



