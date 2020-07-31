Число проведенных в РФ тестов на коронавирус превысило 28 млн
31.07.2020, 9:16, Новости дня
В РФ провели больше 28 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что в РФ «проведено более 28,1 млн тестов на коронавирус», за минувшие сутки было сделано 303 тыс. исследований, передает ТАСС.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 257 тыс. 813 человек.
Накануне, 30 июля, в РФ было выявлено 5 тыс. 509 новых случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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