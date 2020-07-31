 

Число проведенных в РФ тестов на коронавирус превысило 28 млн

31.07.2020, 9:16, Новости дня

В РФ провели больше 28 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в РФ «проведено более 28,1 млн тестов на коронавирус», за минувшие сутки было сделано 303 тыс. исследований, передает ТАСС.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 257 тыс. 813 человек.

Накануне, 30 июля, в РФ было выявлено 5 тыс. 509 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Стали известны сроки начала летных испытаний двигателя ПД-35

24.06 / Медведчук задекларировал офшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире – Bihus.info

12.07 / Политика милитаризации Крыма представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов – Джапарова

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

06.07 / В брестском “Динамо” вспышка COVID-19. Болезнь подтвердили у украинцев Милевского, Хачериди и Нойока

12.07 / Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь

30.06 / ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования появления коронавируса SARS-CoV-2

02.07 / В России начались переводы от компаниий гражданам по номеру телефона

09.07 / Виндман, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, подал в отставку из вооруженных сил США

26.06 / Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения, что он погиб от огнестрельного ранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска