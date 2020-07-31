Секретные военные тоннели Китая

31.07.2020, 9:15, Разное

Данные со спутников показали секретные военные тоннели Китая. Их вернее было бы назвать Великой подземной стеной: разветвленная сеть тянется на пять тысяч километров, здесь есть хранилища для ядерных боеголовок, командные центры и свои поезда.

Строительство подземных бункеров началось в Китае еще при председателе Мао. О некоторых из них прессе стало известно уже в конце 2010-х, когда рассекретили реальный подземный город под Пекином. Он строился с 1969 года и какую-то его часть даже открывали для туристов. Потом, правда, закрыли снова — объект признали секретным.

Затем в прессу просочилась информация о грандиозной подземной стройке КНР. Выяснилось, что она началась еще в середине 1960-х и получила название «Третий фронт». Промышленные предприятия (под одной из гор построили целый завод по производству ядерного оружия) выросли по всей стране. Точнее, под страной.

Под гигантским мегаполисом Чунцин появился и еще один «ядерный завод 816». Комплекс уходит вниз на 12 этажей и занимает более 100 тысяч квадратных метров. Интересно, что завод также рассекретили в 2006 году на непродолжительное время.

А в 2011 году эксперты из Джорджтаунского университета опубликовали исследование, доказывающее существование под значительной частью Китая системы секретных тоннелей, длиной по меньшей мере в 5 тысяч километров. По мнению авторов исследования, в тоннелях есть базы, где содержится около 3 тысяч неучтенных ядерных боеголовок.

Название «подземная Великая стена», что интересно, дали тоннелям сами китайцы. Телевидение КНР в одной из программ упомянуло существование тоннелей которые «будто Великая стена стоят на страже нашей родины».

Гарвардские специалисты по ядерным системам КНР выводы своих коллег не только подтверждают, но и дополняют. По их мнению, «подземная стена» представляет собой ни что иное, как огромную, трудно вообразимую ракетную базу.

Косвенно выводы западных экспертов вновь подтвердили сами китайцы. В прошлом году генерал Цянь Цю (его называют одним из строителей подземной системы), заявил, что непроницаемая стальная стена — последний рубеж обороны КНР.

Значит, военная база под землей есть у Китая на самом деле. Остается только понять, рассчитан ли этот огромный ядерный ракетный комплекс только на оборону.