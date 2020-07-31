Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше обычной флешки

31.07.2020, 9:09, Разное

Компания XCY выпустила уникальное устройство, полноценный компьютер, размерами немногим больше обычной флешки. Mini PC Stick управляется четырехъядерным процессором с активным охлаждением от Intel и работает на ОС Windows.

При этом на мини-компьютер можно также устанавливать операционную систему Linux. Габариты устройства делают его уникальным на рынке, длина аппарата составляет 135 миллиметров, в то время как толщина и ширина соответственно – 45 и 15 миллиметров. Вес компьютера-флешки – всего 83 грамма, что меньше, чем смартфон. При этом девайс является полноценным компьютером для базового уровня пользования.

Также дополнительным преимуществом в гаджете является минимальное количество проводов для подключения. Компьютер получил от производителей модуль Wi-Fi 802.11ac, а также разъем HDMI 2.0 для синхронизации с телевизором или монитором. Клавиатура или мышь подключаются по беспроводной связи Bluetooth. Предусмотрена в Mini PC Stick возможность использования карты памяти формата microSD емкостью до 128 гигабайт.

Установленный в Windows-ПК активный кулер поможет избежать перегрева, однако из-за этого девайс при работе шумит. Аппаратные возможности с легкостью позволят просматривать видео, работать с документами, серфить интернет и выполнять другие несложные задачи. Пока аппарат можно приобрести только в Китае, его стоимость в переводе на российские рубли составляет 11 700 рублей.