 

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

31.07.2020, 9:09, Разное

Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой. Он снял на видео, как пара танцует под песню Басты «Сансара». Ролик появился в «Историях» на странице Джигана в Instagram.
Уже давно известно, что Ольга Орлова встречается со столичным бизнесменом. Джиган на видео показал внешность мужчины. Во время танца ведущая «Дома-2» обнимала седовласого избранника за шею.

42-летняя Ольга Орлова старается не афишировать личную жизнь. Новый роман артистки начался в прошлом году. Пока неизвестно, к чему в итоге приведут эти отношения. Экс-солистка группы «Блестящих» не раз говорила, что ей скучно слишком долго проводить время с мужчинами, поскольку теряется всяческий интерес.

Напомним, что певица только один раз состояла в официальном браке. Она выходила замуж за бизнесмена Александра Карманова. Ему певица подарила сына Артема. Через четыре года после свадьбы пара развелась. Потом у Орловой было несколько романов, которые ни к чему не привели. В связи с этим артистка не любит разглашать подробности своей личной жизни.





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