 

В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

31.07.2020, 9:00, Новости дня

В городе Легнице на западе Польши в ночь на четверг, 30 июля, похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает местная пресса.

Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной армии. Скульптура являлась частью экспозиции легницкого Музея меди. Злоумышленники взломали ворота кладбища и вывезли 600-килограммовую статую.

Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников и фрагментов статуи продолжаются.





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