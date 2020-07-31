В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

31.07.2020, 9:00, Новости дня

В городе Легнице на западе Польши в ночь на четверг, 30 июля, похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает местная пресса.

Памятник Рокоссовскому был установлен у муниципального кладбища Красной армии. Скульптура являлась частью экспозиции легницкого Музея меди. Злоумышленники взломали ворота кладбища и вывезли 600-килограммовую статую.

Полицейским удалось найти статую с отпиленной головой. Поиски злоумышленников и фрагментов статуи продолжаются.