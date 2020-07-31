 

Высокое содержание свинца в крови ухудшает здоровье детей

31.07.2020, 8:53, Разное

Японские исследователи выяснили, что свинец негативно воздействует на здоровье детей, при этом мальчики страдают от него гораздо чаще девочек. В течение 18 лет сотрудники Высшей школы при Университете Тохоку проводили исследование, его результаты показали, что данный химический элемент влияет на IQ детей и их лингвистические способности.
По словам специалистов, они изучали состояние здоровья 289 детей с момента их нахождения в материнской утробе и до 12-летнего возраста. Оказалось, что из-за высокого содержания свинца в крови у мальчиков снижались когнитивные функции. А результаты лингвистических тестов показали, что данные навыки снижались, если уровень свинца в крови был высоким, когда ребенок еще находился в утробе.

У девочек подобных отклонений не наблюдалось, это указывает на то, что свинец на них влияет в меньшей степени, чем на мальчиков. Кроме того, различия в когнитивном развитии детей наблюдались из-за отклонений в генетике, а также воздействия неблагоприятной окружающей среды.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / «Так можно парализовать работу экспертного сообщества, помогающего понять, где ждать беды»

16.07 / Мнение: Почему в Москве не как в Хабаровске?

24.06 / Мнение: Настоящий буйных мало…

29.06 / Мнение: Как меня отправили из колонии в СИЗО…

27.06 / Японский робот очистил помещение от коронавируса посредством ультрафиолета

10.07 / Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологией

27.06 / Дизайнер Аника Керимова не верит в роман Эмина Агаларова и Полины Гагариной

30.07 / Саша Черно из “Дома-2” родила сына: Слишком долго ждали

30.07 / Брат Владимира Кузьмина рассказал о том, как певец бросил Пугачеву ради американки

04.07 / Ученые заявили о мутации коронавируса в более заразный штамм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска