Высокое содержание свинца в крови ухудшает здоровье детей

31.07.2020, 8:53, Разное

Японские исследователи выяснили, что свинец негативно воздействует на здоровье детей, при этом мальчики страдают от него гораздо чаще девочек. В течение 18 лет сотрудники Высшей школы при Университете Тохоку проводили исследование, его результаты показали, что данный химический элемент влияет на IQ детей и их лингвистические способности.

По словам специалистов, они изучали состояние здоровья 289 детей с момента их нахождения в материнской утробе и до 12-летнего возраста. Оказалось, что из-за высокого содержания свинца в крови у мальчиков снижались когнитивные функции. А результаты лингвистических тестов показали, что данные навыки снижались, если уровень свинца в крови был высоким, когда ребенок еще находился в утробе.

У девочек подобных отклонений не наблюдалось, это указывает на то, что свинец на них влияет в меньшей степени, чем на мальчиков. Кроме того, различия в когнитивном развитии детей наблюдались из-за отклонений в генетике, а также воздействия неблагоприятной окружающей среды.