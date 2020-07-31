Из-за взрыва гранаты в Черниговской области Украины погибли трое

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31.07.2020, 8:53, Новости дня

Три человека погибли и один пострадал в результате взрыва гранаты в Черниговской области Украины, сообщил глава областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

«Звонок из села Новобикив Бобровицкого района. По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован», – написал Прокопенко на своей странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила в полицию в четверг вечером. На месте работали следователи.

Напомним, 15 июня в результате взрыва гранаты в жилом доме в Одесской области Украины пострадали пять человек.





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