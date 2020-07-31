 

Ученые: Смех помогает справляться со стрессом

31.07.2020, 8:53, Разное

Ученые, работающие в Базельском университете (Швейцария), провели исследование на тему того, как смех влияет на стресс. Оказалось, что он помогает избавиться от данного негативного состояния.
В научной работе согласились принять участие студенты, минимальный возраст которых составил 21 год. Чтобы оценить воздействие смеха на ряд стрессовых событий, исследователи разработали специальное приложение – анкету. Испытуемым нужно было отвечать на вопросы восемь раз в день в течение двух недель. Ученые спрашивали студентов о частоте, причинах и интенсивности смеха. Кроме того, они рассказывали о стрессовых событиях и симптомах данного негативного состояния. К ним, по большей степени, относились тревожность и головная боль.

Ученые проанализировали все ответы и пришли к выводу, что смех в течение дня помогал участникам научной работы воспринимать стрессовые события менее напряженно.





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