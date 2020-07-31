 

Мантуров предположил сроки восстановления промпроизводства в России

31.07.2020, 8:53, Новости дня

Минпромторг рассчитывает на восстановление промышленного производства в РФ до уровня 2019 года в сентябре, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

Мантуров отметил, что, на его взгляд, «плюса в июле будет недостаточно для нивелирования негативных эффектов начала года», но он рассчитывает, что «по итогам сентября мы, по крайней мере, выйдем в ноль к сентябрю 2019 года», передает ТАСС.

Министерство уже видит позитивную динамику, что дает возможность в определенном смысле говорить о восстановлении.

«Если в апреле падение (в обрабатывающей промышленности) было до 10%, невзирая на положительный результат первого квартала, то в мае падение было уже 8%, в июне – 7% с небольшим. И я рассчитываю, что результат июля продолжит тренд восстановления. Понятно, что все равно с минусом к предыдущему году, но есть плюс по отношению, например, июня к маю текущего года – 8% рост», – сказал глава ведомства.

Промпроизводство в РФ по итогам 2020 года может снизиться на 4-5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса, считает Мантуров.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году объем промпроизводства снизится на 5,4%. Обрабатывающая промышленность в РФ продолжила восстановление в июне на фоне снятия карантинных ограничений, наиболее существенное улучшение динамики наблюдалось в производстве потребительских товаров.

Ранее в Кремле похвалили работу Минпромторга на фоне ситуации с коронавирусом.





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