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31.07.2020, 8:50, Новости дня

Администрация президента США поддерживает увеличение летальной помощи Украине. Об этом 30 июля в ходе выступления в комитете по международным отношениям Сената заявил государственный секретарь Майк Помпео, пишет украинская служба “Голоса Америки”.

“Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи”, – сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что Россия является дестабилизирующей силой на международной арене, администрация президента Дональда Трампа делает шаги, чтобы противодействовать ей. 

“Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное вооружение. Мы наложили санкции на более чем 360 российских целей за все – от нарушений прав человека до поддержки Россией убийственного режима [президента Сирии Башара] Асада, до использования наемников и ставленников во всем мире”, – добавил Помпео.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на “летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны”.

В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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