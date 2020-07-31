За сутки в Украине выявлено более 1000 новых случаев COVID-19
31.07.2020, 8:50, Новости дня
За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне был зарегистрирован рекорный суточный прирост – 1197 новых случаев.
Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 69 884.
С начала эпидемии скончались 1693 пациента (20 из них за последние сутки), выздоровели 38 752 человека (+598). Продолжают болеть 29 439 пациентов.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам Украины выглядит так:
Винницкая область – 2736;
Волынская область – 3783;
Днепропетровская область – 1402;
Донецкая область – 881;
Житомирская область – 1850;
Закарпатская область – 5146;
Запорожская область – 790;
Ивано-Франковская область – 4557;
Киев – 8241;
Киевская область – 3716;
Кировоградская область – 703;
Луганская область – 126;
Львовская область – 9526;
Николаевская область – 590;
Одесская область – 3214;
Полтавская область – 440;
Ровенская область – 6024;
Сумская область – 485;
Тернопольская область – 2976;
Харьковская область – 3711;
Херсонская область – 227;
Хмельницкая область – 1138;
Черкасская область – 924;
Черновицкая область – 5875;
Черниговская область – 823.
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской области (147), в Киеве (110) и Ивано-Франковской области (111). По одному случаю зафиксировано в Сумской и Кировоградской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек, жертвами COVID-19 стали 672 062 человека, выздоровело 10 089 350 человек.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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