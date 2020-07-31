Загадочная история исчезновения Мэтью Пендерграста

31.07.2020, 9:36, Разное

В 2000 году 23-летний Мэтью Пендерграст заканчивал Родосский колледж в Мемфисе, штат Теннесси и перед ним были все дороги к хорошо оплачиваемой работе и счастливому будущему.

Семья Мэтью была из среднего класса, так как его отец был уважаемым пластическим хирургом. Сам Мэтью считался счастливым и веселым юношей. Впереди у него было множество планов и он был полон мечтаний, с нетерпением ожидая окончания учебы.

Но внезапно он уехал в лесную глушь на машине и пропал без вести, оставив после себя несколько странных улик.

1 декабря 2000 года Мэтью покинул свой дом для посещения лекции по испанскому в колледже. В 7.30 утра его внедорожник Toyota 4Runner 1998 года выпуска с Мэтью за рулем видели на дороге, за 4 квартала от студенческого кампуса. Но на лекцию Мэтью так и не явился.

Юноша никогда не пропускал лекции и вскоре его друзья забеспокоились и стали ему названивать на мобильный. Но он не отвечал. Через несколько часов, когда Мэтью не вернулся домой, его стали разыскивать и его родители.

Сначала они опросили всех знакомых и родственников и выяснили, что рано утром в день пропажи Мэтью звонил своему другу в Атланту и просто болтал о разном, его голос не выдавал ничего необычного.

Также оказалось, что и другие люди, с кем общался Мэтью за несколько дней до исчезновения, не указывали, что он был чем-то взволнован или вел себя странным образом.

Когда Мэтью Пендерграста стала разыскивать полиция, они вскоре обнаружили его пустой внедорожник в отдаленной и заболоченной пустоши у грунтовой дороги в округе Лонок, штат Арканзас.

На автомобиль наткнулись местные охотники, которые в основном и пользовались этой дорогой. Это оказалось первой странной деталью, ведь Мэтью никогда до того не был в Арканзасе и тем более он никогда не был на этих пустошах.

Ключи зажигания были в замке, двери машины не были заблокированы, выглядело все так, словно владелец машины вышел из нее всего на пару минут, чтобы сходить в туалет.

Полиция организовала поиски и поисковые группы начали обыскивать болотистые пустоши. На второй день всего в 100 ярдах от брошенной машины была найдена одежда Мэтью, в которую он был одет в день пропажи – футболка, джинсы, туфли и носки – все аккуратно сложено в одну стопку и положено на землю.

В кармане джинсов нашелся кошелек Мэтью с его кредитными картами, водительскими правами и наличными деньгами. А в машине был найден дневник Мэтью и он оказался самой странной деталью в этом деле.

Небольшой дневник был весь исписан необычными стихами, рассуждениями о природе жизни и смерти, загадочными фрагментами каких-то описаний и, самое любопытное, там был большой текст о поиске бессмертия и бессмертных сущностях – эльфах, а точнее "Серебряных эльфах".

В дневнике конкретно было написано, что эти серебряные эльфы входят в воду и таким образом становятся едины с природой.

Что могло все это значит, никто так и не понял, и до сих пор все эти записи являются загадочными. Для кого-то это был признак наступившей шизофрении, другие же видели в этом разгадку исчезновения Мэтью Пендерграста, он якобы решил уйти к эльфам.

А известная экстрасенс Кэрол Пойнт, которая не раз работала с местной полицией в поиске пропавших без вести, заявила, что Мэтью решил возродиться как Серебряный эльф.

Была еще версия о том, что за всей этой фэнтезийной писаниной стоит желание убить себя и что Мэтью именно это и сделал, сначала разделся, а потом нашел где-то в болоте место с подходящей глубиной и утонул там (Паранормальные новости – paranormal-news.ru) .

Правда для чего нужно было перед этим раздеваться, понять было сложно. Да и найти в местном болоте место с такой глубиной, чтобы там утонуть, надо ОЧЕНЬ постараться. Максимум там можно завязнуть в грязи по колено или чуть выше.

Была еще теория, что все это подстроил некто, кто убил Мэтью, но у студента не было известных врагов или хотя бы недоброжелателей. Кроме того болото тщательно обыскали, но тело Мэтью так и не было найдено.

Любопытно, что мать Мэтью в первую очередь удивила аккуратно сложенная стопка одежды, по ее словам Мэтью был далеко не самым аккуратным человеком и навряд ли бы сделал это при любых обстоятельствах.